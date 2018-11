Inceneritori - solo 40 impianti : ancora piccoli e tutti al Nord : I termovalorizzatori italiani bruciano una quantità pro capite di rifiuti che è la metà rispetto agli impianti europei. Continua intanto il braccio di ferro tra i vicepremier Salvini e Di Maio: il primo dice sì agli impianti, meglio se uno per provincia, il secondo ribadisce il no, non è il modello di sviluppo voluto dai Cinque stelle...