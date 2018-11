Brexit | aria di sfiducia per la May | il ministro Gove minaccia le dimissioni

GB : si dimette anche sottosegretaria alla Brexit Suella Braverman : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brexit : raggiunta bozza accordo - May convoca riunione straordinaria : Sul tavolo dell'incontro, che inizierà alle tre del pomeriggio - in contemporanea a quello del gabinetto May - la bozza di accordo tecnico e uno schema della dichiarazione politica. Inizialmente l'...

Brexit - Conte : io non me lo auguro ma prepariamoci a 'no deal' : Roma, 22 ott., askanews, - 'prepariamoci a una prospettiva di 'no deal'' sulla Brexit. 'Non possiamo escludere la prospettiva di un no deal, non è quella che vuole l'Italia e nemmeno l'Ue ma dobbiamo ...

Brexit - Tusk vede nero : "Prepariamoci a scenario no deal" : C'è molto pessimismo a Bruxelles per l'ipotesi di trovare un accordo sulla Brexit : il corpus di regole per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea è ancora in alto mare e l'ultimo vertice ...

May sempre più sola : "Accordo sulla Brexit raggiungibile" - Tusk frena : "Prepariamoci anche al no deal" : Separati dall'obiettivo d'un confine aperto, quello che dopo la Brexit occorrerà salvaguardare fra Irlanda e Irlanda del Nord. È il paradosso che continua a frenare l'accordo di divorzio fra Regno Unito e Ue a due giorni da un Consiglio europeo a questo punto destinato a restare, nel migliore degli scenari, interlocutorio. Un accordo che la premier britannica Theresa May ha insistito a evocare oggi come "raggiungibile" di fronte a ...

Brexit - Politico : “Accordo raggiunto a Bruxelles tra i negoziatori”. Riunione straordinaria degli ambasciatori : Accordo raggiunto sulla Brexit. Lo sostiene Politico.eu secondo cui i negoziatori Dominic Raab e Michel Barnier avrebbero trovato l’intesa sul divorzio del Regno Unito dal Continente, con un periodo di transizione, per evitare shock economici. Il giornale ha citato tre fonti diplomatiche, mentre quelle ufficiali, al termine dell’incontro di domenica pomeriggio tra il ministro britannico e il capo negoziatore delle Ue, diffondevano soltanto ...