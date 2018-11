Migranti | allarme sulla scabbia | Boom di medicinali venduti

Migranti - allarme diritti umani : "Uno su due riportato in Libia" : Nel 2018 la guardia costiera di Tripoli ha riportato nei centri di detenzione 14.500 persone, più di quelli approdati in Italia. Tunisia e Turchia le rotte alternative

No della Francia all Aquarius - e la nave con 58 Migranti lancia l allarme 'Maltempo e onde di 5 metri - ci serve un porto sicuro' : ROMA - Nessun coordinamento da Bruxelles. La Commissione europea non ha ricevuto alcuna richiesta dalla Francia né da altri Stati membri per trovare una soluzione al caso della nave Aquarius2, in ...

Ue e vescovi contro Salvini "Allarme per il dl Migranti" : Il dl Migranti è stato presentato. Arriva la stretta voluta da Matteo Salvini sui permessi di soggiorno e viene dato più spazio alle procedure per i rimpatri. Di fatto il dl varato dal ministro degli ...

Migranti - l'allarme di Minniti : 'Strategia per colpire al cuore l'Europa' : ...questa tensione sia tema quotidiano nelle agende del governo attuale? 'Per tenere sotto pressione l'Europa in un'ottica di rottura che non è possibile sostenere sui temi dell'euro e dell'economia. ...

Grillo : "Nessun allarme Tbc da Migranti" : 21.00 "In Italia non c'è alcun allarme per la tubercolosi in relazione alla presenza di migranti". Lo ha detto la ministra della Salute Grillo, che ha annunciato l'arrivo di un decreto "sblocca-concorsi" per i medici, per far fronte alla carenza di medici specialisti e ovviare al problema dei bandi che vanno deserti da medicina generale a pediatria. La ministra ha aggiunto che si sta lavorando alla riduzione dei ticket per la farmaceutica e la ...

