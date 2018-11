Muore di tumore a 11 anni | lo stesso male che uccise la mamma 6 anni prima | il commovente

Caserta - giovane madre Muore per un tumore : lascia due bimbi : Quella di cui si sta per parlare è l'ennesima tragica notizia riguardante la morte di una giovane persona , avvenuta per mano di quello che è considerato il male del secolo: il cancro. L'ultima vittima è Gilda Oliva, originaria del comune di Aversa, in provincia di Caserta, stroncata da un tumore contro il quale lottava da diverso tempo che purtroppo non le ha lasciato alcuno scampo. La donna, appena quarantenne, era madre di due bambini, e ...

Riceve i polmoni di una fumatrice e Muore di tumore nel giro di due mesi : i sintomi erano quelli causati dal fumo : Una donna francese affetta da fibrosi cistica fin da piccola è morta di cancro ai polmoni, dopo averli ricevuti per un trapianto da un donatrice fumatrice abituale. Uno studio della rivista Lung Cancer mette ora in guardia sul rischio di trapiantare organi da soggetti fumatori. Dall’infanzia la paziente era in cura per la fibrosi cistica e dopo un grave peggioramento delle funzioni respiratorie era stata sottoposta al trapianto polmonare, ...

Donna francese riceve i polmoni di una fumatrice e Muore di tumore : Una signora francese affetta da fibrosi cistica fin dalla tenera età, è morta di tumore ai polmoni, organi che aveva ricevuto in seguito a un trapianto. La donatrice è risultata essere infatti un"accanita fumatrice. Nel novembre 2015 la paziente era notevolmente peggiorata a causa della sua malattia, tanto aggravata da rendere obbligatorio un trapianto polmonare. "Secondo la banca dati dei donatori, i polmoni trapiantati sono stati prelevati da ...

Tumore al cervello - Aurora Muore a 8 anni. La mamma su Facebook : “Addio Principessa” : La piccola era stata colpita da un neuroblastoma tre anni fa: è morta martedì sera nel reparto di Oncoematologia pediatrica a Padova. . La piccola era assistita dai volontari della onlus Team forum Children che l'hanno salutata con un commovente messaggio sui social.Continua a leggere

Rifiutò le cure contro il tumore per far nascere la figlia : Gemma Muore a 29 anni : Gemma Nuttall, 29enne inglese, se ne è andata dopo aver combattuto una lunga battaglia contro il cancro. Nel 2014, quando era al quarto mese di gravidanza, aveva scoperto di quel terribile male. Decisa a far nascere la sua Penelope, si è rifiutata di sottoporsi alle cure e aveva dato alla luce la piccolina.Continua a leggere

Studente Muore di tumore allo stomaco dopo aver mangiato per anni spaghetti in scatola : Un diciottenne taiwanese è morto di cancro allo stomaco: per anni ha mangiato solo spaghetti in scatola.Continua a leggere

La top model Mairead O’Neill Muore improvvisamente : sua madre uccisa da un tumore 10 mesi fa : Originaria di Belfast, aveva appena 21 anni. Le cause del decesso non sono state ancora rivelate. Ieri sera era uscita per due drink con due amiche, prima di tornare a casa. "Era davvero una modella promettente. Il suo cuore era stato spezzato per la morte di sua madre" ha detto la responsabile della sua agenzia Cathy Martin.Continua a leggere

Caserta - la piccola Aurora di 10 anni Muore per un tumore ad Aversa : Una vera e propria tragedia [VIDEO], l'ennesima causata da quello che è considerato oramai il male del secolo. Una bambina di appena dieci anni, infatti, Aurora Cannolicchio, è morta nella serata di lunedì 8 ottobre nella citta' di Caserta, precisamente nel comune di Aversa, dopo aver lottato a lungo con un tumore che purtroppo, però, alla fine non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto riferiscono i media locali, l'intera comunita' Aversana è ...

Pensano sia intollerante al glutine ma ha un tumore al cervello e Muore a 18 mesi : “Addio piccola principessa” : Lavaya Howard, bimba di 18 mesi del Regno Unito, è morta a causa di un tumore al cervello, diagnosticato troppo tardi. I medici pensavano all'inizio che fosse intollerante al glutine. E' stata sottoposta a 40 interventi chirurgici ma non ce l'ha fatta: medici sotto indagine.Continua a leggere

Napoli - Cristian Muore a 19 anni per un tumore : sconfitto dopo un anno e mezzo di lotta : L'ennesima drammatica vicenda di cui non si vorrebbe mai sentire parlare. Il grave accaduto, infatti, si è verificato nella città di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Castello di Cisterna, dove un ragazzo di appena 29 anni, Cristian Brunelliso, ha perso la vita tragicamente dopo aver lottato per un anno e mezzo contro un male incurabile, un tumore che non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo, infatti, secondo quanto riferiscono i media ...

Jennie Muore di tumore all’utero il giorno del suo matrimonio : aveva 5 figli : Lo scorso luglio, i medici avevano detto a Jennie che non le restava molto. Così la 32enne scozzese ha deciso che avrebbe voluto realizzare il suo ultimo sogno: sposare il suo Francis. Il matrimonio era in programma sabato scorso, purtroppo la donna è morta quella mattina.Continua a leggere