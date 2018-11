Donald Trump annulla un impegno ufficiale in Francia per il maltempo | delegati

Becoming by Michelle Obama : nel libro il duro attacco a Donald Trump - : L'ex first lady racconta le sue memorie, dall'infanzia fino all'arrivo alla Casa Bianca. Nel volume anche le critiche contro l'attuale presidente, definito un "misogino" convinto di poter far male ...

USA - elezioni Midterm : il volto di un'America 'spaccata' da Donald Trump : Una sconfitta [VIDEO], perché i Repubblicani hanno perso la maggioranza alla Camera e, pertanto, sara' possibile per i Democratici contrastare con maggior forza politica le iniziative di Donald Trump. Dall'altro versante, il GOP tiene la maggioranza in Senato. Il Midterm svela il volto di un'America profondamente divisa sull'operato dell'amministrazione Trump e l'esultanza del presidente, accompagnata dai toni inutilmente propagandistici di ...

Casa Bianca ritira accredito a reporter Cnn dopo il duro diverbio con Donald Trump : La Casa Bianca ha annunciato di aver sospeso "fino a nuovo ordine" l'accredito a un giornalista della Cnn in seguito allo scambio di battute avuto con il presidente Donald Trump nel corso della conferenza stampa organizzata per commentare i risultati delle elezioni di Midterm. "Mi è appena stato negato l'accesso alla Casa Bianca", ha confermato su Twitter il reporter, Jim Acosta, spesso nel mirino del presidente quando parla di 'fake ...

Donald Trump ha licenziato Jeff Sessions

Donald Trump : "Ho fermato l'onda Blu - oggi è un grande giorno per i repubblicani" : Quello delle elezioni di midterm è stato un "grande giorno" per i repubblicani. Così il presidente Usa, Donald Trump, ha aperto la conferenza stampa alla Casa Bianca, dopo il buon risultato del voto di metà mandato.Secondo il presidente americano i repubblicani, rafforzatisi al Senato, "sono andati oltre le aspettative", riuscendo a vincere "nonostante ci sia stata una copertura dei media ostile nei confronti dei ...

Il cardinale guerriero e Donald Trump. Il ruolo di Edwin O'Brien dentro le trame del Vaticano : Lo hanno soprannominato il "cardinale guerriero" e in effetti è stato Ordinario militare delle truppe degli Stati Uniti per dieci anni, diciamo così cappellano in chief delle Forze armate americane, dove i cattolici sono più di un milione e mezzo, e 300 i cappellani. Ma pochi sanno che il cardinale americano Edwin O'Brien (da non confondere con l'omonimo scozzese morto nel 2018, dopo essere stato travolto dalle accuse di ...

Per Pauley Perrette di NCIS Donald Trump è l’anti-Cristo : “Felice - da cristiana - di non votarlo alle elezioni” : Pauley Perrette di NCIS, uscita di scena al termine della scorsa stagione del procedural dopo 15 anni nel ruolo di Abby Sciuto, non conosce mezzi termini quando si tratta di esprimere le sue posizioni politiche. A ridosso delle elezioni di medio termine per il rinnovo del Congresso americano, l'attrice tra le più amate e pagate della tv americana ha definito il presidente Donald Trump "l'opposto di Gesù" in un messaggio con cui ha invitato ...

Midterm Usa : gli americani sono ancora con Donald Trump : Donald Trump dovrà sudare tanto per essere rieletto. Gli USA sono una Nazione divisa tra Trumpiani e anti tycoon. Le

Donald Trump - la diffida di Rihanna : 'Non puoi usare la mia musica nei tuoi comizi' : La sua posizione sulla politica del presidente USA è nota, ma al di la' di questo non ha mai autorizzato Donald Trump ad usare le sue canzoni per i comizi. Rihanna passa alle vie legali ed in pieno clima elettorale da Midterm [VIDEO] diffida il principale inquilino della Casa Bianca per aver utilizzato impropriamente il suo brano 'Dont' Stop the Music' in un comizio a Chattanooga, Tennessee. La canzone è stata diffusa a tutto volume con gli ...

Usa - elezioni Midterm 2018. Un test per Donald Trump : È la notte delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Si rinnova l'intera Camera bassa, una parte del Senato (35 seggi) e si eleggono 36 governatori. Un test per il presidente Donald Trump dopo due anni dalla sua elezione.I primi seggi a chiudere sono stati quelli dell'Indiana e del Kentucky. Le prime proiezioni sono quelle relative al seggio del Senato in Indiana e danno il repubblicano Mike Braun avanti di dieci punti sul democratico ...

Elezioni midterm in Usa - dove si decide il destino di Donald Trump : Al di là dei molteplici pronostici la cui attendibilità è dimostrabile solo a posteriori, l'esito della lunga notte elettorale americana è profondamente incerto. I sondaggi raccontano una sfida a portata di mano per i democratici, ai quali più che l'efficacia della loro strategia elettorale (in un voto profondamente connotato a livello locale) viene in soccorso la matematica: il Senato, dove hanno più ...

Midterm - arriva il primo giudizio su Trump. I sondaggi vedono un Congresso democratico ma The Donald è abituato a stupire : Le passate esperienze insegnano che quasi mai il presidente in carica esce dal test intermedio che separa le elezioni presidenziali più forte di prima. Ciò non toglie che il voto di Midterm a cui l'America è chiamata il 6 novembre non sarà come i precedenti, perlomeno i più recenti. Si tratta, e questa tra le tante incognite è forse l'unica certezza, di un referendum sulla presidenza più ...

Il mondo attende il verdetto degli americani su Donald Trump : Il mondo intero aspetta di conoscere il risultato delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. La posta in gioco non riguarda soltanto gli statunitensi. Leggi

La settimana della verità per Donald Trump : è arrivato il Midterm : E’ uno dei momenti più importanti per la vita politica sia degli Stati Uniti d’America sia di Donald Trump. Sono