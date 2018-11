Maltempo | frana in val Imagna nella Bergamasca | isolate 30 famiglie

Maltempo - frana nel Palermitano : il Comune di Terrasini fa evacuare le case : Il Comune di Terrasini ha deciso di fare evacuare, in via precauzionale, le case nella zona dello smottamento che ieri sera ha danneggiato la condotta idrica. La frana ha interessato un terreno attraversato dalla condotta che dal lago Jato/Poma porta l’acqua a Palermo. Su un altro fronte, stamane era stato il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, a comunicare la decisione, presa sempre in via precauzionale, di sgomberare 40 abitazioni per ...

Maltempo - cede la piazzetta di Portofino. Treno deraglia per una frana : Il Maltempo non concede pace a Portofino . Nella piazzetta , cuore del borgo, è avvenuto un cedimento a causa delle violente piogge cadute tra ieri e oggi. L'acqua ha fatto gonfiare il rio Fondaco che ...

Maltempo Liguria : frana su binari - lieve deragliamento di un treno : Paura e disagi in mattinata in Liguria, nel genovese. Una frana ha investito parte del treno Regionale 11361, partito da Brignole e diretto a La Spezia, all´altezza di Santa Margherita Ligure,...

Maltempo : una frana svia un treno regionale a Santa Margherita - nessun ferito : Una frana, dovuta al cedimento di un muro di contenimento vicino alla stazione di Santa Margherita, ha causato l'uscita dai binari del primo carrello di una carrozza di un treno regionale, l'11361. È ...

Santa Margherita Ligure - frana su treno : disagi e rallentamenti/ Ultime notizie "Conseguenza del Maltempo" - IlSussidiario.net : frana Santa Margherita Ligure: disagi e rallentamenti per i treni. Ultime notizie "Conseguenza del maltempo". Forti rallentamenti sulla linea

Santa Margherita - frana sui binari per il Maltempo : treno deraglia - ritardi fino a 60 minuti : Circolazione ferroviaria in tilt nel nodo di Genova. Una frana vicino alla stazione di Santa Margherita ha causato l'uscita dai binari del primo carrello di una carrozza di un regionale. La frana...

Maltempo Liguria : frana a Santa Margherita - treno esce fuori dai binari : A causa di una frana vicino alla stazione di Santa Margherita Ligure, è uscito dai binari il primo carrello di una carrozza di un treno regionale: la frana sarebbe stata originata dal cedimento di un muro di contenimento che delimita la linea, determinato dalle piogge abbondanti degli ultimi giorni. L’incidente si è verificato poco prima delle 6: la circolazione è stata inizialmente sospesa, poi è ripresa con ritardi fino a 60 minuti. Non ...

Maltempo - frana nel lecchese : auto sepolta - ma nessun ferito : Una frana si è abbattuta sull’ex statale ‘Lariana’ a Valmadrera (Lecco). Alcune decine di metri cubi di sassi e detriti sono caduti sulla strada, distruggendo un’utilitaria parcheggiata all’esterno di un’abitazione e interrompendo il collegamento con alcuni ristoranti e locali di Valmadrera (Lecco). Il materiale si e’ staccato da una parete rocciosa all’interno di una proprieta’ privata. Sul ...

Maltempo - frana in valle Serina : strada chiusa fino a venerdì : Resterà chiusa almeno fino a venerdì la provinciale 27 della valle Serina, chiusa da ieri alle 14 per una frana. Si tratta dell’ennesimo blocco viario per una valle gia’ duramente colpita dal Maltempo degli ultimi giorni nella Bergamasca. Lo smottamento di ieri si e’ verificato a Rosolo di Serina, una localita’ gia’ teatro della enorme frana che costrinse a chiudere la provinciale del fondovalle per due anni. Ieri ...

Maltempo - frana Cannobio : domani vertice in prefettura : E’ fissata per le 10 di domani mattina, negli uffici della prefettura di Verbania, una riunione per esaminare criticità e problematiche connesse alla frana che ha causato l’interruzione della statale 34, nel territorio del comune di Cannobio (Verbania). Vi prenderanno parte rappresentanti di Regione Piemonte, Provincia del Vco, i sindaci di Cannero Riviera, Cannobio, Oggebbio, Ghiffa e Verbania. E ancora l’Anas, i vertici delle ...

Maltempo - frana costone nel Palermitano : evacuate abitazioni : Per pervenire alla stima dei danni e degli interventi necessari nel Palermitano, informa questa sera la prefettura, e’ proseguita la ricognizione sulle strade statali, provinciali e comunali nonche’ sulle diverse situazioni emergenziali segnalate. Sopralluoghi sono stati effettuati anche a Castronovo di Sicilia dal Genio civile e dall’Ufficio tecnico comunale per la verifica delle condizioni di sicurezza di un costone roccioso ...

Maltempo : monitoraggio nel bellunese a frana Chies d’Alpago : Utilizzando particolari sensori di movimento tre volontari della Protezione civile di Treviso terranno fino a domenica prossima costantemente monitorata la frana detta “del Tessina”, dal nome del torrente che attraversa l’area, a Chies d’Alpago, nel bellunese. Il volume da sorvegliare e’ pari a circa quattro milioni di metri cubi ed esiste il timore che le sollecitazioni delle piogge degli ultimi giorni possano aver ...

Maltempo Sicilia : frana danneggia i collettori fognari nell’agrigentino : Scivola il vallone Esa Chimento, a Favara (Ag), e saltano i collettori principali che arrivano al depuratore. Girgenti Acque e’ gia’ al lavoro per cercare di ripristinare i danni determinati dall’ondata di Maltempo. Il sindaco di Favara, Anna Alba, ha convocato invece un tavolo tecnico. Nella zona di contrada Esa Chimento – secondo quanto viene confermato da Girgenti Acque – ci sono state varie sconnessioni e ...

Maltempo - frana di sassi : chiusa strada tra Lecco e Valtellina : Una grana ha completamente ostruito oggi pomeriggio la strada tra gli abitati di Varenna e Bellano, in provincia di Lecco. La Provincia ha cosi’ disposto l’immediata chiusura della provinciale 72 rivierasca che collega Lecco all’alto Lago di Como e a Valtellina e Valchiavenna, in provincia di Sondrio. Fortunatamente si sono registrati danni o feriti. Sul posto Vigili del fuoco di Bellano, i carabinieri e i tecnici ...