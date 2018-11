F1 | piove sul bagnato per Daniel Ricciardo | l’australiano penalizzato di cinque posizioni

Genoa - piove sul bagnato : scoppio un caso per i rossoblu : Il Genoa non sta attraversando un buon momento, l’esonero di Ballardini e l’arrivo di Juric non ha portato gli effetti sperati, dopo l’esordio con pareggio conquistato contro la Juventus la squadra è entrata in crisi e l’allenatore ex Crotone è già a rischio esonero, sono già diversi gli allenatori valutati dal club. Nel frattempo scoppia un caso per i rossoblu, piove sul bagnato per il Genoa. Situazione delicata ...

Meteo - caldo anomalo sull’Italia (mentre continua a piovere) : Settimana all'insegna dell'instabilità, anche se non tutta la penisola sarà interessata dalle piogge. Intanto, dopo la pesante ondata di maltempo dei giorni scorsi, permane un'area di bassa pressione sul basso Tirreno che, tramite la risalita di venti miti e umidi, contribuisce a mantenere le temperature elevate e ben superiori alla media stagionale.continua a leggere

Continua a piovere sulla nostra provincia : precipitazioni ancora per alcune ore - tutti i dati - : Continuerà a piovere anche in serata sulla nostra provincia, in questa giornata di allerta 'gialla' per temporali che non ha al momento creato grossi problemi. Una pioggia di intensità intermittente ...

Roma : piove sul bagnato - a Firenze è solo 1-1 : Una partita allucinante. Non è stato sicuramente un sabato facile per i cuori Romanisti, che hanno assistito all’ennesimo match da incubo. Infatti, nonostante una prestazione tutto sommato buona e migliore rispetto alle ultime uscite di Napoli e dell’Olimpico con la SPAL, una Roma sciupona sotto porta, gravemente imprecisa nell’ultimo passaggio e ostacolata anche dall’arbitro riesce ad acciuffare nel finale solo un pareggio grazie alla rete di ...

Maltempo Campania : piove sulla funicolare Napoli e sui treni : Nelle stazioni della funicolare di Napoli cadono calcinacci, intonaci e ci piove pure quando sulla città si abbattono i temporali, una situazione che mette gravemente a rischio gli utenti e i lavoratori: è quanto denunciano Orsa Trasporti, Faisa Confail e Usb Lavoro Privato, che, con i sindacalisti Fabio Cuomo, Domenico De Sena e Adolfo Vallini, hanno inviato una richiesta di incontro ai vertici dell’Anm. Nella missiva, inviata per ...

Continua a piovere su tutta la provincia di Cuneo - allerta arancione sul Piemonte : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte non ha al momento ricevuto segnalazioni di rilievo relative alle allerte arancione emesse da Arpa Piemonte con il bollettino di ieri ...

Grande Fratello Vip 2018 - piove sul bagnato : Eleonora Giorgi e la ‘Marchesa’ smuovono gli equilibri ma rischiano di uscire : Daniela Del Secco D'Aragona Mancano ormai poche ore alla quinta puntata di Grande Fratello Vip 2018 e possiamo fare un bilancio della settimana appena trascorsa. Se la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi sembra ancora piuttosto tormentata, e soprattutto non è ancora decollata, ed il velino Elia sembra essersi svegliato dal torpore delle prime settimane, le uniche due concorrenti a generare un po’ di trambusto nella casa ...

Barra - si stacca parte di un Giglio e piove sul pubblico : tre feriti : Momenti di paura nel corso della storica festa dei Gigli di Barra, l'imponente manifestazione che attira migliaia di spettatori nel quartiere della zona orientale della città. Durante la competizione, ...

piove sul Bagnai : Roma. Il leghista Alberto Bagnai, presidente della commissione Finanze del Senato, ripete spesso quanto sia preoccupante la questione dei salari in Italia. Il responsabile è naturalmente uno soltanto: “Il Pd ha demolito gli stipendi degli italiani”, ha detto in un’intervista al Populista del febbrai

Torino - scoppia un doppio caso : piove sul bagnato in casa granata - ecco cosa è successo : E’ andato in scena il lunch match valido per la 5^ giornata del campionato di Serie A, una partita che ha regalato emozioni e colpi di scena ma soprattutto indicazioni per il proseguo del torneo. Blitz per la squadra di Carlo Ancelotti, vantaggio azzurro con Insigne, poi il raddoppio di Verdi, Belotti accorcia le distanze ma ancora Insigne firma il definitivo 1-3. doppio caso per Walter Mazzarri, il primo riguarda Meite che non ha ...

COME QUANDO FUORI piove/ Virginia Raffaele sul Nove : "C'è poco da ridere - è una riflessione sulla mia vita" : Appuntamento a stasera con il nuovo programma di Virginia Raffaele COME QUANDO FUORI PIOVE: la serie tv andrà in onda tutti i mercoledì alle 21.25 sul Nove.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:43:00 GMT)

Nuova stagione dei canali Discovery - sul NOVE Come Quando Fuori piove : VIRGINIA RAFFAELE arriva sul NOVE dal 12 settembre alle 21:25 con la sua prima serie tv. Quattro donne di età, città e classi sociali diverse viaggiano in auto verso una meta apparentemente chiara. Niente sembra accomunarle, ma con lo scorrere dei chilometri la lente d’ingrandimento mette a fuoco le personalità, e chiarisce il tema comune: la fuga dalla solitudine. Durante il loro viaggio le protagoniste si accorgono ...

Come Quando Fuori piove : Virginia Raffaele sul Nove con la sua prima serie tv – Foto e Video : Come Quando Fuori Piove, Virginia Raffaele Virginia Raffaele si fa in quattro. Nella sua prima serie tv, intitolata Come Quando Fuori Piove e in onda da stasera in prime time sul Nove, l’attrice si è trasformata in quattro donne di età, città e classi sociali diverse. Gregoria, Susanna, Saveria e Giorgiamaura: le protagoniste dell’ironica fiction in sei puntate (da 60 minuti ciascuna) viaggiano in auto verso una meta apparentemente ...

Nuova stagione dei canali Discovery - sul NOVE Come Quando Fuori piove : VIRGINIA RAFFAELE arriva sul NOVE dal 12 settembre alle 21:25 con la sua prima serie tv. Quattro donne di età, città e classi sociali diverse viaggiano in auto verso una meta apparentemente chiara. Niente sembra accomunarle, ma con lo scorrere dei chilometri la lente d’ingrandimento mette a fuoco le personalità, e chiarisce il tema comune: la fuga dalla solitudine. Durante il loro viaggio le protagoniste si accorgono ...