ATP Next Gen Finals | Tsitsipas distrugge Hurkacz e lo elimina dal torneo

ATP Next Gen Finals - De Minaur show contro Fritz : ATP Next Gen Finals, De Minaur vola alle semifinali dopo aver annichilito l’americano Fritz in tre set ATP Next Gen Finals, l’australiano De Minaur vola alle semifinali del torneo di Milano a braccetto con Rublev. Quest’oggi sconfitto in maniera abbastanza agevole il collega americano Fritz, con un 4-3 4-1 4-2 che non lascia spazio a repliche. Il pupillo di Hewitt approda dunque al prossimo turno dopo aver dominato ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : Andrey Rublev domina Liam Caruana. L’azzurro ko in tre set saluta Milano : Si conclude l’avventura del nostro Liam Caruana (n.622 del mondo) alle Next Gen ATP Finals 2018 di Milano. L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 4-3 (7) 4-1 4-2 dal russo (n.68 del ranking) Andrey Rublev in 1 ora 4 minuti di partita, nel terzo match del gruppo B di questo torneo riservato ai migliori otto under21 del circuito. Un confronto che nei fatti si è deciso nel tie-break del primo set in favore del Tennista ...

ATP Next Gen Finals – Ancora un ko per Caruana - l’italiano chiude senza vittorie : Rublev si impone in 3 set : Caruana non ce la fa: l’italiano ko anche nell’ultimo match della fase a gironi delle ATP Next Gen Finals Nonostante fosse ormai matematica la sua eliminazione delle ATP Next Gen Finals, il giovane tennista italiano Caruana è tornato in campo oggi, a caccia della vittoria ‘dell’orgogio’. Purtroppo, però, il 20enne romano non è riuscito a mettere in difficoltà il più esperto Rublev, cedendo in tre set. Il match ...

ATP Next Gen Series – Crollo verticale di Tiafoe - l’americano cede di schianto ad un redivivo Munar : Prima vittoria per lo spagnolo Munar, che torna adesso in corsa per una clamorosa qualificazione al turno successivo Lo spagnolo Munar torna prepotentemente in corsa per la qualificazione al turno successivo delle ATP Next Gen Finals, in corso di svolgimento a Milano. Lo spagnolo trova la sua prima vittoria contro Tiafoe, stendendo l’americano in tre set che gli regalano il momentaneo secondo posto nel girone alle spalle di ...

Tennis - Next Gen ATP Finals MIlano 2018 : oggi si definiranno le semifinali del torneo. Chi saranno i magnifici quattro? : La fase a gironi delle Next Gen ATP Finals andrà in archivio nella giornata odierna, quando finalmente si conosceranno i nomi dei semifinalisti. Andiamo a scoprire i match di oggi e chi potrebbero essere i magnifici quattro che andranno a contendersi la rassegna meneghina. Nel Gruppo A apriranno le danze alle ore 14.00 lo statunitense Frances Tiafoe e l’iberico Jaume Munar. L’americano, dopo il successo all’esordio, ha ...

Liam Caruana-Andrey Rublev - Next Gen ATP Finals 2018 : programma - orario e tv : Terza giornata di incontri, sul veloce indoor del Padiglione 1 della Fiera di Milano-Rho, della seconda edizione delle Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori otto tennisti under21 del circuito. Quest’oggi si chiude la fase a gironi che deciderà quali saranno i giocatori qualificati alla fase finale che metterà un punto alla rassegna. Il nostro Liam Caruana, dopo aver ben figurato contro l’americano Taylor Fritz, affronterà ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : Tsitsipas concede il bis - Caruana si arrende con onore - Hurkacz vince la maratona : E’ andata in archivio la seconda giornata delle Next Gen ATP Finals 2018, torneo riservato ai migliori otto Tennisti under21 del circuito, in corso fino a sabato 10 novembre alla Fiera di Milano. Day-2 particolarmente intenso che val la pena raccontare. Ad aprire il programma è stato il confronto tra il polacco Hubert Hurkacz e lo spagnolo Jaume Munar che ha visto il successo del 21enne nativo Breslavia con il punteggio di 4-2 4-2 2-5 3-4 ...

ATP Next Gen Finals – De Minaur è un rullo compressore - Rublev si arrende in quattro set : L’austriaco centra la seconda vittoria consecutiva, Rublev non può che arrendersi al termine di un match ricco di emozioni Seconda partita e seconda vittoria per Alex De Minaur alle ATP Next Gen Finals, l’austriaco si sbarazza anche di Rublev salendo al comando del proprio raggruppamento. Partita ricca di emozioni e di colpi di scena, con il numero 31 del ranking che vince agevolmente il primo set, per poi cedere al tie-break ...

ATP Next Gen Finals – Troppo forte Tsitsipas per Tiafoe - il greco si impone in tre set sull’americano : Il tennista greco conquista la secondo vittoria consecutiva alle ATP Next Gen Finals, stendendo l’americano in tre set Prosegue senza sosta la marcia di Stefanos Tsitsipas alle ATP Next Gen Finals, il greco non lascia scampo a Tiafoe e conquista la seconda vittoria consecutiva. Un match senza storia fin dalle prime battute di gioco, con il numero 15 del mondo che prende subito in mano il pallino del gioco, facendo vedere le streghe ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : Liam Caruana lotta ma deve cedere a Taylor Fritz in quattro set. Secondo ko a Milano per l’azzurro : Un Liam Carruana combattivo e voglioso non è bastato per avere la meglio nel Secondo match del gruppo B delle Next Gen ATP Finals 2018, torneo riservato ai migliori otto Tennisti under21. Il 20enne romano (wild card), che ormai da alcuni anni vive con la famiglia in Texas (Stati Uniti), ha dovuto cedere allo statunitense Taylor Fritz (n.47 del ranking) con il punteggio di 1-4 4-1 4-3 (9) 4-2. Una sfida che, nei fatti, si è decisa nel tie-break ...

ATP Next Gen Finals – Caruana cede a Fritz ed è matematicamente eliminato dal torneo : Caruana incassa la seconda sconfitta consecutiva nelle ATP Next Gen Finals e dice addio ad ogni possibilità di passare il turno Niente da fare per l’unico italiano in gara alle ATP Next Gen Finals in corso a Milano. Il giovane tennista azzurro, in campo grazie ad una wild card, ha ceduto oggi a Fritz, incassando la seconda sconfitta di fila nel prestigioso torneo. Un pesante ko per Caruana che dice così addio ad ogni possibilità di ...

ATP Next Gen Finals : ATP Next Gen Finals, Hurkacz ha superato in 5 set combattuti lo spagnolo Munar, il quale è stato eliminato dal torneo ATP Next Gen Finals, nella seconda giornata di gare, Hurkacz e Munar si sono affrontati per definire la situazione del Gruppo A. Ebbene, il polacco Hurkacz ha avuto la meglio in 5 set, riaprendo i conti in chiave qualificazione dopo la sconfitta all’esordio contro Tiafoe. Munar è invece matematicamente eliminato dal ...