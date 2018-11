Maltempo | 11 Regioni chiedono lo stato di emergenza Fiume Po in piena | a Torino allagati

Maltempo - 11 Regioni chiedono lo stato di emergenza | : Proseguono le ricerche del medico di Corleone, Palermo, disperso da sabato. Nel Bresciano alcune zone restano isolate e in Piemonte preoccupa la piena dei fiumi. A Messina l'acqua cittadina è ...

Maltempo : 11 Regioni hanno presentato la richiesta di stato di emergenza : A seguito dell’ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia nei giorni scorsi, provocando danni e vittime, al momento sarebbero 11 le Regioni che hanno presentato la richiesta di stato di emergenza al Dipartimento della Protezione Civile. Le Regioni che hanno avanzato la richiesta sono: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Calabria, Sicilia e Sardegna. L'articolo ...

Maltempo - Costa : 'Fondi ci sono - Regioni facciano progetti' : LaPresse, - 'Noi abbiamo un piano pluriennale strutturato in sottopiani triennali, ogni tre anni 900 milioni di euro per poco più di 6 miliardi complessivi e sono soldi che già abbiamo, non sono fondi ...

Maltempo - su Casteldaccia aperta inchiesta per disastro e omicidio colposo. L’allerta arancione prosegue per 5 Regioni : L’ondata di Maltempo che piega l’Italia ormai da una decina di giorni e che ha provocato la morte di oltre 30 persone non sembra finita: la protezione civile ha diramato un’allerta arancione per Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio e un’allerta gialla in altre 14 Regioni. Tra i sorvegliati speciali c’è in particolare il lago Maggiore, che è a rischio esondazione: un avviso di allerta è stato diramato per la ...

LIVE Il Maltempo non molla la presa : oggi allerta arancione in quattro regioni | "Ma il peggio è passato" : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che da giorni sta imperversando sull'Italia causando danni e morti. Per oggi è stata diramata una nuova allerta arancione su quattro regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Ma attenzione massima anche a Milano.

