blogo

: È successo in TV - 3 novembre 2016: la TV racconta le unioni civili - GLI INFORMATI - - Glinformati : È successo in TV - 3 novembre 2016: la TV racconta le unioni civili - GLI INFORMATI - - SerieTvserie : È successo in TV - 3 novembre 2016: la TV racconta le unioni civili -

(Di sabato 3 novembre 2018) Oggi non facciamo un grosso salto nel tempo: siamo nel, anno dell'approvazione del ddl Cirinnà. Dal Nord al Sud nelle grandi città dello stivale e nei piccoli centri hanno iniziato a celebrarsi le primetra persone dello stesso sesso. Una svolta di vita per tanti che, fino ad ora, avevano incontrato difficoltà e ostacoli nella realizzazione quotidiana della propria vita in comune.La televisione vuole fare la sua parte sfoggiando il suo volto più bello e quale miglior modo se nonndo l'amore in modo semplice? Il 3, su Rai 3 parte Stato civile - L'amore è uguale per tutti, trasmissione in sei puntate settimanali cheuna nuova Italia attraverso il vissuto di 12 coppie. Un passo importante in avanti per la tv pubblica.Èin TV - 3: la TVlepubblicato su TVBlog.it 03 ...