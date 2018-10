Tè - caffè - birra e cioccolato a rischio : quanto incide il clima impazzito sull’aumento dei prezzi : Il riscaldamento globale e i cambiamenti del clima causeranno rischi anche all’approvvigionamento alimentare, in un mondo che si appresta nel 2050 a raggiungere i 9,8 miliardi di abitanti. Con 3,4 miliardi di bocche in più da sfamare, la domanda di cibo aumenterà del 70% secondo le stime dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Previsioni non certo rosee in un momento in cui gli scienziati si aspettano che il clima più caldo metterà a ...