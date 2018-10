Benetton | l' ultimo atto a tutela delle figlie | sarà Sabrina a sostituire il padre

Rugby - alla scoperta di Dewaldt Otto Duvenage : ultimo acquisto del Benetton : Conosciamo meglio l’ ultimo arrivato in casa biancoverde, Dewaldt Otto Duvenage per tutti Dédé, marito e padre di un bambino di appena un mese Nato a Bellville (Sudafrica) il 22 maggio 1988, pesa 79kg ed è alto 175cm. Mediano di mischia dinamico, ha tra le sue caratteristiche principali la rapidità nei movimenti, l’abilità nei passaggi ed un’ottima lettura del gioco. Proveniente dagli Stormers franchigia di Super Rugby con base a Città del ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : Treviso-Cardiff 27-25. Vittoria all’ultimo istante per il Benetton : Gran partita nel Pro14 di Rugby del Benetton Treviso, che riesce a battere i gallesi del Cardiff per 27-25 al termine di una partita tiratissima, che ha visto più capovolgimenti di fronte. Decisive la meta di Ioane e la trasformazione di Allan a tempo ampiamente scaduto. Nel primo tempo sblocca la sfida al 12′ Allan su punizione, ma al 21′ sempre dalla piazzola impatta Evans. Allungo trevigiano al 29′ con Allan che si mette in ...