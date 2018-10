Ulisse | Alberto Angela perde «il piacere della scoperta» La cultura | come

Ascolti TV 20 ottobre 2018/ Ulisse di Alberto Angela conclude in salita : Tu si que vales boom - dati auditel : Gli Ascolti TV di ieri, sabato 20 ottobre 2018, hanno visto trionfare ancora una volta Maria De Filippi. Lo scontro della serata è stato tra Tu si que vales e Ulisse con Alberto Angela.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 11:35:00 GMT)

DINASTIA D'ASBURGO/ Alberto Angela racconta Sissi : appuntamento tra storia e romanticismo (Ulisse) : La DINASTIA D'ASBURGO è stata una delle casate nobiliari più importanti d'Europa: dalle sue origini, al potere in tutto il continente, fino alla caduta nel 1918.

Ulisse anticipazioni 20 ottobre 2018. Torna con la nuova edizione il programma di divulgazione scientifica Ulisse Il Piacere della Scoperta con Alberto Angela. Sabato 20 ottobre, alle 21.25 su Rai1, Alberto Angela presenta una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scoperta, dedicata alla Principessa Sissi.

Alberto Angela e il suo Ulisse – Il piacere della scoperta stanno per salutare il pubblico di Rai 1. Quello del 20 ottobre, infatti, sarà l'ultimo sabato in compagnia del seguitissimo paleontologo che ormai, a livello di popolarità, sta persino superando il padre Piero, anche lui divulgatore scientifico che ha avuto il grande merito di rendere la scienza accessibile a tutti. Una missione portata avanti egregiamente dal figlio. La quarta e ultima puntata di Ulisse 2018 su Rai 1, in onda sabato 20 ottobre, è infatti tutta dedicata alla principessa Sissi di Baviera, Elisabetta d'Austria.

Ce l'ha fatta Alberto Angela, ce l'ha fatta la Rai. Portare in prima serata sulla rete televisiva più vista, in un giorno storicamente dominato da paillettes e varietà, cultura e riflessione meritava sulla carta già un plauso. I numeri, social e auditel, spiegano perché l'operazione è assolutamente riuscita. Al centro della terza puntata di Ulisse non le bellezze del nostro paese ma l'orrore della Storia. Uno speciale sul rastrellamento del quartiere ebraico di Roma.

'La memoria è il più potente vaccino contro gli abissi della Storia'. Così Alberto Angela in un post su Facebook aveva presentato la puntata di Ulisse - Il piacere della scoperta di sabato sera dedicata alla Shoah e al rastrellamento del ghetto di Roma.

A Ulisse il tragico percorso di morte di migliaia di ebrei. Focus sul rastrellamento del GHETTO di ROMA, avvenuto il 16 ottobre di oltre settant'anni fa.

In onda la puntata dedicata al rastrellamento degli ebrei del Ghetto di Roma il 16 ottobre 1943 e il loro viaggio verso i campi di concentramento.

La memoria è il più potente vaccino contro gli abissi della Storia. È una puntata che abbiamo preparato pensando a voi, che siete più giovani e che in tantissimi ci seguite sui social. Perché spetta proprio a voi, giovani, prendere il testimone di questo capitolo incomprensibile della Storia per consegnarlo, integro, a chi verrà dopo di voi. Affinché la tragedia dell'Olocausto (così come tante altre tragedie della storia) venga ricordata.