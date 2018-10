Strappo con l' Ue | spunta la manovra di scorta | possibili tagli di spesa

"Pago o ti Strappo i denti con le tenaglie". Le minacce shock a Ostia : 'Ti tagliamo un dito per ogni settimana di ritardo', 'Ti strappiamo i denti con le tenaglie'. Sono alcune delle minacce pronunciate da Marco Esposito detto Barboncino, Michele Cirillo e Domenico ...

Strappo con l'Europa - spunta la manovra di scorta : se necessario tagli alla spesa : A dispetto di ciò che dicono Di Maio e Salvini («Dalla Ue bocciatura certa ma andiamo avanti lo stesso», ha sottolineato anche ieri sera il leader leghista al termine della cena...

Sollevamento pesi - Europei Junior e Under 23 : Mirco Scarantino è Campione Europeo U23 nei 56 kg! Lucrezia Magistris di bronzo - Giulia Imperio conquista l’argento nello Strappo! : La Nazionale italiana di pesistica olimpica fa incetta di medaglie nella prima giornata dei Campionati Europei Junior e Under 23 in corso di svolgimento a Zamosc, in Polonia, fino a sabato 27 ottobre. Mirco Scarantino si è laureato Campione continentale per la decima volta in carriera nella categoria 56 kg, la terza tra gli U23, riuscendo a portare a casa un tris strepitoso di medaglie d’oro. L’azzurro si è imposto sia nel totale con ...

Lo Strappo di Toti : 'classe dirigente è adagiata dietro Berlusconi' : La denuncia del governatore ligure, 'non si accorgono del mondo che cambia', scatena inevitabili polemiche. La Polverini: 'atto di sabotaggio alla vigilia di elezioni importanti in Trentino' -

Moavero cancella vertice in Austria su doppio passaporto Alto Adige/ Strappo con Kurz : “fiducia incrinata” : Enzo Moavero Milanesi cancella vertice in Austria: il caso del doppio passaporto in Alto Adige e la dura replica della Farnesina. Strappo con Kurz? "Fiducia incrinata con Vienna"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 20:59:00 GMT)

Strappo alla Consob - lascia Nava : Coglie tutti di sorpresa Mario Nava quando in serata annuncia le dimissioni dalla Consob , l'autorità per le società e la Borsa che guida da pochi mesi. "La questione è solo politica", scrive in una ...

M5S - un altro Strappo con Salvini : 'Si alle sanzioni contro Orban' : Non è tutto rose e fiori tra M5S e Lega ma, considerato che su certe questione le posizioni le due forze politiche di maggioranza sono agli opposti, è normale che sia così. Pertanto, dopo le stoccate sulla questione dei fondi che la Lega è chiamata a restituire [VIDEO]alla luce del pronunciamento del Riesame, un nuovo strappo arriva in sede europea. Domani il parlamento di Strasburgo votera' le sanzioni contro l'Ungheria e questa linea sara' ...