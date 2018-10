' Serve una nuova fase e il Rendez-vous ci aiuterà'

Premi Nobel - Serve una Brexit soft : ... Jean-Claude Juncker, per sollecitarli a trovare un accordo morbido di divorzio fra Londra e Bruxelles e metterli in guardia dalle conseguenze negative di una "hard Brexit" sul mondo della scienza e ...

Finalmente! WhatsApp - grande novità : arriva il ‘vacation mode’. A cosa Serve. Una funzione che sarà molto apprezzata dagli utenti : È lo strumento che stressiamo più di ogni altro (ma anche viceversa, probabilmente) e a volte anche lui, si fa per dire, ha bisogno di qualche attimo di “ferie”. Insomma, anche il cellulare ha bisogno di riposo e WhatsApp pensa a una nuova funzione. Si chiama “Vacation Mode”, modalità vacanze, serve a “staccare” dai contatti indesiderati per un periodo scelto, annullando totalmente le notifiche e silenziando chat e gruppi ...

Inter - Moratti : «Il mio ritorno non Serve. Il cambio di presidenza darà una spinta» : «Io faccio il tifoso e mi piace molto questa parte. Credo che l'Inter non abbia sinceramente bisogno di una persona che appartiene al passato» ha detto l'ex patron. L'articolo Inter, Moratti: «Il mio ritorno non serve. Il cambio di presidenza darà una spinta» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Infantino : 'Il commissariamento una sconfitta - in Figc Serve un leader forte' : La Federazione italiana è forte, importante e deve essere esempio nel mondo, è un calcio che viene invidiato nel mondo intero, con molti problemi, ma con molta passione. È una cosa unica al mondo, ...

Etichette di impronta ecologica - Serve una direttiva Ue : Le Etichette contenenti l'impronta ecologica di un prodotto, emissioni, acqua, ecc., sono una vecchia, e intelligente, idea. L'idea è cercare di coinvolgere il consumatore nella transizione ecologica, ...

Di Battista : 'Serve una ribellione democratica contro i mercati' : Tra un attacco e l'altro, Di Battista prepara il suo ritorno in politica, 'qualora fosse richiesto'. 'Sento il dovere di mettermi al servizio di una battaglia di civiltà che si può vincere solo a ...

Cia - Serve una legge contro il consumo del suolo : "La Società Italiana della Scienza del suolo , SISS, è intervenuta Anna Benedetti, presidente SISS- ha sottoscritto un accordo con Cia per favorire la conoscenza del suolo e sensibilizzare i ...

L’Entella scrive a Governo e Coni : «Serve una decisione sul nostro caso» : Liguri ancora nel limbo: è attesa la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, ma non è stata fissata una data per il giudizio definitivo. L'articolo L’Entella scrive a Governo e Coni: «Serve una decisione sul nostro caso» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serve un decreto legge per sbloccare una situazione critica del riciclo dei rifiuti : Il riciclo dei rifiuti in Italia, settore nel quale abbiamo fatto grandi passi avanti e dove vantiamo delle vere e proprie eccellenze europee, è in una situazione di allarme. Non so perché se ne parli ancora così poco, ma la questione è rilevante e urgente. Se la situazione non fosse affrontata e risolta con un intervento normativo urgente, nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti, pronti ad entrare in esercizio, ...

"Il Papa in Nord Corea? Serve una seria preparazione - sarebbe un impulso a pace e denuclearizzazione" : Lo stesso che fino a qualche tempo fa sembrava blindato al mondo. L'invito, o meglio 'l'interesse' del leader Nordcoreano - come lo definisce il cardinale -, è stato manifestato verbalmente a Papa ...

Né numero chiuso - né libero accesso. Per Medicina Serve una via di mezzo : (Questo post è a cura del Prof. Giovanni Puglisi, Primario Emerito dell'Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini di Roma)In linea generale non v'è dubbio che la possibilità di accedere liberamente all'Università rientra nel capitolo del diritto allo studio: l'attuale sistema non garantisce l'accesso ai più bravi e volenterosi in quanto sono spesso favoriti coloro che sono baciati dalla sorte dei discussi test di ...

Diletta Leotta : "Le foto hackerate? Serve una legge per regolare questo campo" : Correva l'anno 2016. Un hacker era riuscito a impossessarsi della password dell'iCloud di Diletta Leotta, era riuscito a scaricare delle immagini "intime" della giornalista in rampa di lancio sui canali Sky e le aveva date in pasto al popolo dei social. Ne era nato uno "scandalo" di cui la stampa aveva parlato per mesi, con la giovane conduttrice decisamente amareggiata e arrabbiata.Ora, intervistata dal giornalista Piero Degli Antoni ...

I figli non riconosciuti alla nascita : "Serve una legge sulle origini per l'adottato e la madre biologica" : Per la terza volta in dieci anni viene presentata a Roma una proposta che faciliti le ricerche della propria storia e il perché dell'abbandono in fasce. "Dobbiamo colmare un vuoto dietro e dentro", sottolinea a Tgcom24 Anna Arecchia, presidente del comitato promotore

F1 - GP Usa 2018 : Ferrari - Serve una prova d’orgoglio. Lewis Hamilton può festeggiare già ad Austin : Il Circus della Formula Uno fa rotta verso gli Stati Uniti, per la precisione Austin (Texas), sede del quartultimo round del Mondiale 2018. Sebastian Vettel e la Ferrari arrivano al weekend texano reduci dall’ennesima prestazione incolore di Suzuka (Giappone), laddove Lewis Hamilton ha trionfato per la quarta volta consecutiva. Il vantaggio del britannico nei confronti del tedesco (sesto al termine della gara) è lievitato e i 67 punti di ...