Serie A | termina la nona giornata con un pareggio senza reti tra Sassuolo e Sampdoria

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Sassuolo-Milan termina in parità - cade la Roma a Verona : Una terza giornata un po’ particolare quella del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. In conseguenza dei rinvii di Fiorentina-Pink Sport Time (5 dicembre) e di Juventus-Orobica (31 ottobre) per via della Supercoppa Italiana 2018 disputata ieri, sono state solo quattro le partite ad essersi tenute oggi. Nel big match dello Stadio Enzo Ricci tra Sassuolo e Milan, il confronto è terminato 2-2. Il risultato viene sbloccato ...

Serie B Cremonese - Mogos e Paulinho stendono il Cosenza. Termina 2-0 : CREMONA - La Cremonese batte il Cosenza nel posticipo della quinta giornata del campionato cadetto. Una rete per tempo per i grigiorossi: vantaggio nel primo con Mogos , il raddoppio nella ripresa è ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Cinici e determinati contro il Cagliari» : GENOVA - " Bisogna resettare e ripartire. Prendiamo gli aspetti positivi: ce la siamo giocata alla pari con una grande squadra. Così si cresce e si migliorare " . Il tecnico della Sampdoria , Marco ...

Serie B Venezia - non bastano Geijo e Citro col Benevento. Termina 2-3 : Venezia - Vittoria del Benevento in casa del Venezia nell'anticipo della terza giornata di campionato. Nel primo tempo, la doppietta di Bandinelli mette le ali ai giallorossi; ad inizio ripresa Geijo ...

Calcio Femminile - il Coni dà ragione a Figc e club : Serie A e B faranno parte della Federazione. Termina sciopero calciatrici : Le Serie A e B di Calcio Femminile entrano a far parte del Calcio che conta. Il Collegio di Garanzia del Coni, terzo grado di giudizio sportivo, ha stabilito che la governance del Calcio Femminile di vertice deve tornare nell’ambito della Figc, come deciso dal commissario straordinario Roberto Fabbricini in una delibera del maggio scorso. Il pronunciamento ribalta così la sentenza della Corte d’appello federale che aveva dato ...

The Witcher : quasi terminata la sceneggiatura della Serie TV - il finale è in fase di scrittura : La sceneggiatura della serie The Witcher di Netflix potrebbe essere finalmente prossima alla fine.Come riporta VG247.com, Lauren Hissrich, showrunner per la prossima serie The Witcher Netflix, ha stuzzicato i fan nel suo ultimo tweet, annunciando che il finale di stagione è ora in fase di scrittura.Il tweet recita: "ricordate quando twittavo come una pazza e qualcuno mi disse di smetterla e di scrivere lo show?", con l'aggiunta dell'hashtag ...

Serie A Frosinone - Salamon : «Voglio essere più determinante» : Frosinone - Il Frosinone è atteso dalla Lazio a Roma e ai microfoni gialloblu si è presentato il difensore polacco Bartosz Salamon , preso in prestito dai ciociari quest'estate dalla Spal . "Sta ...

Serie B Verona-Padova - Almici illude - Ravanelli pareggia. Termina 1-1 : VERONA - Si chiude in parità la gara valevole per la prima giornata di campionato tra il Verona di Grosso e il Padova allenato da Bisoli . Sono stati gli ospiti per passare per primi in vantaggio, con ...

Serie B - il Venezia supera lo Spezia - Cremonese-Pescara e Salernitana-Palermo terminano in parità : Su Dazn, la Serie B non parte male. Voci convincenti, magari ex Premium, peccato soltanto che manchi diretta gol, così per restare aggiornati sull'andamento di ogni campo è quasi preferibile ascoltare ...

Crollo Ponte Genova : potrebbe essere stato determinato da “una Serie di concause” : Il Crollo di Ponte Morandi potrebbe esser stato determinato da “una serie di concause” e non solo dalla rottura di uno strallo. Lo ha detto Roberto Ferrazza, presidente della Commissione ispettiva del Mit, al termine del sopralluogo sulle macerie di Ponte Morandi. L'articolo Crollo Ponte Genova: potrebbe essere stato determinato da “una serie di concause” sembra essere il primo su Meteo Web.