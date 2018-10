Provincia a secco | sport al palo | tempi lunghi per il palazzetto di via Merine

trnews

: RT @AbatediTheleme: @lanfraz @matteosalvinimi dai, un po' di numeri. La Lega facendo 27% nella Provincia di Trento e 11% in quella di Bolza… - Annathelion : RT @AbatediTheleme: @lanfraz @matteosalvinimi dai, un po' di numeri. La Lega facendo 27% nella Provincia di Trento e 11% in quella di Bolza… - mviass : RT @AbatediTheleme: @lanfraz @matteosalvinimi dai, un po' di numeri. La Lega facendo 27% nella Provincia di Trento e 11% in quella di Bolza… - arcanodavvero : RT @AbatediTheleme: @lanfraz @matteosalvinimi dai, un po' di numeri. La Lega facendo 27% nella Provincia di Trento e 11% in quella di Bolza… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) LECCE- Tranne le erbacce che continuano a crescere, tutto sembra immobile . Fermo. Sospeso. E quel che è peggio è che non c'è nessuna riapertura all'orizzonte per ildelloSan Giuseppe da Copertino di via, a Lecce. La, proprietaria dell'immobile, non ha i soldi per renderlo di nuovo agibile. Ad oggi, ha solo risorse, recuperate da alcune economie ...