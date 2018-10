Pellegrini al Trofeo Nico Sapio

Nuoto – 45° Trofeo Nico Sapio : Federica Pellegrini in vasca a Genova : Federica Pellegrini illuminerà il 45° Trofeo Nico Sapio Per il secondo anno consecutivo, anche Federica Pellegrini parteciperà al Trofeo Nico Sapio, tradizionale appuntamento natatorio internazionale giunto alla 45° edizione in programma alla Piscina Sciorba di Genova da venerdì 9 a domenica 11 novembre con organizzazione a cura di Genova Nuoto e My Sport e il patrocinio di Regione Liguria (ente promotore) e Comune di Genova. Gian Mattia ...