'Orfani di un sogno'. Gli studenti del Mamiani di Roma occupano

(Di martedì 23 ottobre 2018) Dicono di essere "di un" e di volerlo ricostruire. E promettono una nuova stagione di occupazioni "pulite" contro il razzismo, la demagogia e "chi pensa di comprarci continuando a tagliare il futuro". E' un manifesto politico il comunicato con il quale glidello storico liceodiannunciano l'occupazione decisa "non contro la Preside e il corpo docenti" ma per lanciare un "appello allo Stato, ai cittadini e soprattutto a noiche da anni chiediamo un cambiamento nella politica italiana"."Siamo convinti che la chiusura dei porti sia l'emblema di una linea politica superficiale, incapace di analizzare la realtà e comprendere le sfide del futuro -spiegano gli- In quanto giovani e in quanto cittadini ci sentiamo abbandonati da una "sinistra" che ha lasciato che l'istruzione pubblica fosse svenduta, con tagli alle scuole che ormai ...