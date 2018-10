Casapound | blitz Finanza nella sede di Roma respinto | ' Se entrate finisce nel sangue'

Blastingnews

: 'Se entrate sarà un bagno di sangue'. Così il blitz dei militari della guardia di finanza nella sede di CasaPound s… - AlessiaMorani : 'Se entrate sarà un bagno di sangue'. Così il blitz dei militari della guardia di finanza nella sede di CasaPound s… - Agenzia_Ansa : #CasaPound, salta il blitz della Finanza nella sede del movimento a Roma, paura di disordini - Affaritaliani : Minacce alla Finanza: “Se entrate sarà un bagno di sangue”. Ma è una fake news... #CasaPound #23ottobre -

(Di martedì 23 ottobre 2018)respinge ildelladopo un braccio di ferro ad altissima tensione tra gli agenti e i militanti dell'organizzazione di estrema destra accorsinazionale di. Insulti e minacce, secondo quanto riferito dai testimoni presenti sul posto, hanno accolto i militari delle Fiamme Gialle che erano stati inviati per un'ispezione prevista nell'ambito dell'inchiesta della Corte dei Conti sull'occupazione dei locali di via Napoleone III, adibiti dal 2003 a centro riunioni e alloggio per famiglie in emergenza abitativa. “Se non andate via quinel” una delle frasi pronunciate dagli attivisti impegnatidifesa dell'immobile (situato nel quartiere Esquilino, non lontano dalla stazione Termini della Capitale) del quale il gruppo politico, oggi guidato da Simone Di Stefano, si era appropriato 15 anni fa su iniziativa di alcune decine di giovani ...