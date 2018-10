La relazione tra Kushner e Bin Salman che spaventa la Casa Bianca : New York. Quando mercoledì la delegazione americana guidata dal segretario di stato Mike Pompeo è atterrata a Riad in Arabia Saudita per trovare una soluzione al caso Khashoggi, si notava molto l’assenza di Jared Kushner, il genero del presidente, che nel giro di un paio di anni ha stretto un rappor

Melania nuda alla Casa Bianca : il video del rapper fa infuriare Trump : Kanye è invece Kanye West, il rapper che ha incontrato il presidente Usa alla Casa Bianca la scorsa settimana e che è uno dei pochi personaggi del mondo della musica a sostenere apertamente il leader ...

Migranti - Casa Bianca studia piano per separare famiglie : La Casa Bianca sta considerando alcuni piani che potrebbero portate nuovamente alla separazione tra genitori e figli al confine del Messico, sperando di fermare il crescente numero di famiglie che ...

Il rapper Kanye West incontra Trump alla Casa Bianca : show e monologo surreale immortalati dalle telecamere : Il rapper Kanye West è stato ricevuto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, alla Casa Bianca, dove il cantante (e marito di Kim Kardashian) si è presentato con il cappellino rosso dei sostenitori di Trump. “Sono stato minacciato per questo cappello” ha detto, per poi proseguire con un discorso abbastanza confuso sulla sua vita, la sua famiglia e infine anche Hilary Clinton L'articolo Il rapper Kanye West incontra Trump alla ...

Casa Bianca dopo crollo di Wall Street : 'L'economia Usa è forte' : Il crollo di Wall Street, Dow Jones a -3,10%, non preoccupa la Casa Bianca. "L'economia americana è forte", il calo sperimentato a Wall Street è una correzione in un mercato al rialzo - fa sapere un funzionario -. E' probabilmente salutare e passerà". Il presidente Donald Trump ...

Lascia Haley - ambasciatrice Usa all’Onu : “Ma non sfido Trump per la Casa Bianca” : Le indiscrezioni dei media, la convocazione della conferenza stampa e l’annuncio ufficiale: a fine anno Nikki Haley non sarà più il volto dell’America alle Nazioni Unite. L’America di Trump, ovviamente, ed è proprio per questo che l’inattesa «novella» ha sconvolto il tranquillo martedì «onusiano», con il Palazzo di vetro tornato ai suoi assetti ord...

Promozione C - Fumata bianca in Casa Garino : ufficiale il nome del nuovo allenatore : Sarà Aldo De Vincenzo il nuovo allenatore della Polisportiva Garino. Dopo la separazione dal tecnico Giuseppe Franco, infatti, il direttore generale Matacchione e tutto lo staff dirigenziale rossoblù ...

Usa - media : “Si è dimessa l’ambasciatrice all’Onu Nikki Haley”. In corso un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca : L’ambasciatrice statunitense all’Onu, Nikki Haley, si è dimessa e Donald Trump ha accettato la sua richiesta. L’annuncio, riportano tutti i principali media americani, dovrebbe arrivare intorno alle 10:30 di Washington, 16:30 italiane, quando la diplomatica americana si vedrà con il Presidente Trump in un incontro annunciato anche dalla portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders. La notizia anticipa il “big ...