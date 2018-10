Bethesda avverte i fan di Fallout 76 | aspettatevi bug e problemi spettacolari

eurogamer

: Bethesda avverte i fan della Beta di Fallout 76: aspettatevi Un Botto di bug e problemi Tecnici. ' Ma L'importante… - N36volpe1973 : Bethesda avverte i fan della Beta di Fallout 76: aspettatevi Un Botto di bug e problemi Tecnici. ' Ma L'importante… - Eurogamer_it : #Fallout76: secondo una nota di Bethesda bisognerà aspettarsi bug e problemi 'spettacolari'. -

(Di martedì 23 ottobre 2018) In una nota ufficiale per i fan pubblicata su Twitter,ha descritto come "spaventosa" la decisione di creare una versione solo online die ha ammesso di avere le stesse domande di molti fan della serie. La nota, riportata da PCGamer, afferma anche che76 non è da considerare un gioco finito ma 'una linea di partenza', eche, sì, ci saranno "bug" e ""."Alcuni dei quali già conosciamo, come le aree in cui le prestazioni devono migliorare con la presenza di molti giocatori", si legge nella nota. "Abbiamo bisogno del vostro aiuto per trovarli e dei vostri consigli su quello che è importante risolvere. Ne parleremo insieme, ora e dopo il lancio".Read more…