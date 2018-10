Maltempo Napoli | de Magistris | le allerte meteo “molto spesso sono assai generiche”

Maltempo - oggi scuole chiuse a Napoli : 7.25 oggi saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Napoli. La Sala operativa della Protezione Civile della Regione Campania ha diramato allerta meteo dalle 22 di ieri alle 22 di questa sera, di livello di criticità arancione con rovesci anche di notevole intensità Per tale situazione la Protezione civile del Comune di Napoli ha "provveduto ad adottare le procedure stabilite in siffatte circostanze".

Maltempo - l’aria fredda sfonda sull’Italia : vento furioso a Milano - grandinata shock a Roma - scuole chiuse a Napoli [LIVE] : L’Italia è stretta nella morsa del Maltempo provocato dalla prima vera ondata di Maltempo autunnale, destinata a colpire nei primi due giorni (Lunedì 22 e Martedì 23 Ottobre) il Centro/Sud. Ma nella giornata di Domenica, l’aria fredda ha bruscamente raggiunto il Centro/Nord facendo crollare le temperature fino a +11/+12°C in molte località costiere e pianeggianti che poche ore precedenti, nel primo pomeriggio, erano ancora a ...

Allerta Meteo e Maltempo - scuole chiuse a Napoli e in alcuni comuni in provincia : scuole di ogni ordine e grado chiuse nella giornata di lunedì 22 ottobre . Questa la decisione presa dal Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e in alcuni comuni del napoletano, Somma Vesuviana, Sant'...

Maltempo sul Tirreno - piogge torrenziali tra Lazio e Campania : Roma e Napoli sott’acqua - 100mm nel viterbese [LIVE] : Il Maltempo unisce l’Italia in questo primo Sabato di Ottobre 2018: piove da Nord a Sud un po’ in tutto il Paese, e le precipitazioni più abbondanti si registrano nelle Regioni centrali tirreniche, Lazio e Campania. E’ una giornata tipicamente autunnale: Roma e Napoli sono sott’acqua con temperatura ferma a +19°C in pieno giorno. Nel Lazio sono caduti 95mm di pioggia ad Anguillara Sabazia, 65mm a Viterbo, 57mm a Villa San ...

Maltempo Campania : allagamenti nell’Ospedale del Mare a Napoli : allagamenti a causa della pioggia nell’Ospedale del Mare, la nuova struttura nel quartiere Ponticelli a Napoli. L’acqua, caduta abbondante su Napoli durante la notte, ha raggiunto i pavimenti di alcune aree al piano terra dell’edificio, probabilmente a causa dell’ostruzione delle caditoie. Le attività dei reparti non hanno comunque subito ripercussioni. Il commissario ad acta per il completamento dell’Ospedale del ...

Maltempo Napoli : allagamenti al piano terra dell’Ospedale del Mare : A Napoli, a causa del Maltempo, si sono registrati allagamenti al piano terra dell’Ospedale del Mare, la nuova struttura ospedaliera cittadina del quartiere Ponticelli: le precipitazioni sono penetrate nella struttura, allagando i pavimenti del reparto di radiologia. La funzionalità della struttura non è stata compromessa, ma si sono registrati disagi, per medici e pazienti. Tra le possibili cause l’intasamento delle caditoie che ha ...

Torna il Maltempo in Campania e a Napoli : pioggia nel weekend : Un vortice ciclonico insiste a portare maltempo sulle due isole maggiori e al Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che dal pomeriggio e sera forti piogge con rischio di nubifragi si ...

Maltempo Napoli - nubifragio e allagamenti a Giugliano : “Il nostro territorio ha una fragilità idrogeologica che va affrontata al più presto” : A seguito del nubifragio che nella mattinata di oggi ha investito Giugliano in Campania, nel Napoletano, il sindaco ha riunito “l’unita’ di crisi della Protezione civile comunale“, ed chiesto l’intervento della Protezione civile regionale e del Consorzio di Bonifica del basso Volturno: registrati numerosi allagamenti che hanno comportato gravi disagi. “Il nostro territorio ha una fragilita’ idrogeologica ...

Maltempo Campania - nubifragio a nord di Napoli : allagamenti e disagi a Giugliano : Violento nubifragio nelle scorse ore sull’area a nord di Napoli: gravi disagi si sono registrati soprattutto a Giugliano in Campania dove si sono allagate numerose strade del centro storico. “Siamo immediatamente intervenuti con le ditte di manutenzione, la protezione civile e la Polizia Municipale. Ci sono circa 30 uomini al lavoro per fronteggiare i danni,” spiega il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello. disagi si ...

Bombe d'acqua - trombe d'aria e allagamenti : Maltempo da nord a sud/ Ultime notizie : disagi a Napoli - Ancona... : Bombe d'acqua, trombe d'aria e allagamenti: maltempo da nord a sud. Ultime notizie: disagi a Napoli, Ancona, in Veneto e in Friuli. Ecco cosa è accaduto nelle scorse ore

Maltempo - bombe d'acqua e nubifragi/ Video ultime notizie : tromba d'aria a Napoli - disagi a Capodichino : Maltempo, bombe d'acqua e allagamenti: Video. Frane nelle Marche, disagi anche in Friuli: le ultime notizie. Una tromba d'aria ha seminato il panico a Napoli

Maltempo da Nord a Sud : tromba d'aria a Napoli - allagamenti in Veneto | : La situazione più critica in Lombardia, dove l'allerta è arancione. Gialla nelle altre regioni settentrionali. A Napoli dirottati due aerei per il forte vento. Grandine in Toscana. LE PREVISIONI

Maltempo - temporale su Napoli : dirottati cinque voli : A causa del violento temporale che si è abbattuto sulla città di Napoli nel tardo pomeriggio di oggi cinque voli, che dovevano atterrare all’aeroporto di Capodichino, sono stati dirottati quattro a Fiumicino ed uno a Bari. Gli aerei dirottati a Fiumicino provenivano da Dublino, Linate, Orly e Venezia mentre quello dirottato a Bari proveniva da Bari. In mattinata altri due voli sono stati dirottati a Bari. L'articolo Maltempo, temporale su ...