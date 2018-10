Fiorentina e Cagliari si dividono la posta in palio | finisce 1-1 al Franchi

Fiorentina-Cagliari - Maran : “A Firenze nessuno aveva fatto punti” : Fiorentina-Cagliari, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Fiorentina-Cagliari, Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio ottenuto sul campo della Viola. Fiorentina-Cagliari, Maran: “Interpretata come preparata in settimana” Il tecnico dei rossoblù si è detto ovviamente soddisfatto per il risultato: “Siamo stati ...

FIORENTINA-CAGLIARI 2018: tutto pronto per la partita di Serie A Archiviato l'impegno con le nazionali in Nations League, nel fine settimana torna la Serie A con la nona giornata.

Fiorentina-Cagliari 1-1 : il tabellino : F IORENTINA-CAGLIARI 1-1 PRIMO TEMPO 0-0 FIORENTINA, 4-3-3,: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, 33'st Eysseric,, Veretout, Edimilson Fernandes; Chiesa, Simeone, 41'st Vlahovic,,...

Fiorentina-Cagliari 1-1 : gol di Veretout - su rigore - e Pavoletti : Termina in parità la sfida nel ricordo di Davide Astori. Al Franchi tra Fiorentina e Cagliari finisce 1-1 una partita avara di emozioni nei primi 45', l'unica è appunto il ricordo per Astori al 13' ...

Fiorentina-Cagliari 1-1 - gli highlights - il video e i gol della partita. Riviviamo le immagini del match dell’Artemio Franchi : Termina 1-1 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze tra la Fiorentina e il Cagliari. Una partita che si è animata nella ripresa dopo un primo tempo assai deludente dove a farla da padrone è stato il vento che, vuoi o non vuoi, ha condizionato lo sviluppo del gioco. E così nella seconda frazione la formazione di casa ha sbloccato lo score grazie ad un rigore realizzato da Jordan Veretout al 60′, per fallo su Federico Chiesa. ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Cagliari 1-1 - Pavoletti risponde a Veretout ed è pari al Franchi : Termina 1-1 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze tra la Fiorentina e il Cagliari. Una partita che si è animata nella ripresa dopo un primo tempo assai deludente dove a farla da padrone è stato il vento che, vuoi o non vuoi, ha condizionato lo sviluppo del gioco. E così nella seconda frazione la formazione di casa ha sbloccato lo score grazie ad un rigore realizzato da Jordan Veretout al 60′, per fallo su Federico Chiesa. ...

Serie A - Fiorentina-Cagliari 1-1 : 20.01 Finisce in pareggio 'la partita di Davide Astori', grande e compianto ex di Fiorentina e Cagliari: 1-1 al Franchi. Brutto 1° tempo.L'unico tiro in porta è del rossoblù Cerri: Lafont respinge. Al 45'destro incrociato di Chiesa fuori di poco. Viola avanti su rigore al 60' per un fallo (inutile) di Barella su Chiesa A Giacomelli serve il Var,dal dischetto esegue Veretout.Pari immediato dei sardi (69'): cross Faragò,Pavoletti timbra ...