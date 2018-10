Milano | al via domani raccolta foglie con ' un' azione in Comune' 2

Milano : al via domani raccolta foglie con 'un'azione in Comune' : Milano, 20 ott. (AdnKronos) - Torna domani, domenica 21 ottobre, per il secondo anno consecutivo, 'un'azione in Comune', l’iniziativa del Comune di Milano, in collaborazione con il terzo Settore, che vedrà centinaia di richiedenti asilo e rifugiati ospiti dei centri milanesi impegnati in azioni di p

Milano : al via bando per residenziale sociale per persone fragili : Milano, 19 ott. (AdnKronos) - Potenziare l’offerta residenziale, migliorandone la qualità e aumentando i posti disponibili, e rendere strutturale la sperimentazione portata avanti negli anni scorsi. È l’obiettivo che persegue il Comune di Milano con la delibera di Giunta sulle linee di indirizzo per

Pd : al via campagna tesseramento a Milano : Milano, 19 ott. (AdnKronos) - "Con lo slogan 'Fai la differenza, iscriviti al Pd' abbiamo dato il via alla campagna di tesseramento e a una mobilitazione che vedrà i circoli del Pd aperti straordinariamente nel weekend per consentire a tutti di iscriversi entro la data utile 6 novembre." Così in una

Marco Milano/ Il Mandi Mandi di Mai dire gol : “Mi hanno portato via la casa. Volevo morire - poi un angelo..." : Marco Milano rivela il motivo della sua scomparsa dalla tv: "Ho ricevuto delle cartelle esattoriali, la mia compagna mi ha lasciato e mio papà è morto. Ora non ho dimora e cerco lavoro"(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 12:32:00 GMT)

Milano. Case Bianche di via Salomone trasformate in un museo e in un teatro : “Installazioni, una mostra fotografica, teatro, musica, ballo, video-reportage. Questo e altro ancora è ‘Mondo Trecca’ , una giornata di eventi

Milano. Bando per l’assegnazione dell’immobile di via Civitavecchia : Rimarrà aperto fino alle ore 12 del 18 gennaio 2019 il Bando di assegnazione per l’immobile di via Civitavecchia 110, da

Milano. Fiamme al sesto piano di un palazzo in via Vittani : 13 intossicati : Tredici persone sono rimaste intossicate nel rogo scoppiato giovedì pomeriggio al sesto piano di un palazzo in via Vittani a

Al via i Mashable Social Media Days : la rivoluzione digitale va in scena a Milano : Noi abbiamo cercato di invertire il normale approccio del mondo finanziario: siamo partiti dall'esigenza del cliente per ricondurlo a un prodotto finanziario". Ospite dei Mashable Social Media Day ...

Esplosione a Milano - ridotta la pena in appello a Giuseppe Pellicanò per la strage di via Brioschi : 30 anni di carcere : È stata ridotta in appello la pena per Giuseppe Pellicanò, il pubblicitario accusato di strage e devastazione per aver causato l’Esplosione del suo appartamento in un palazzo di via Brioschi, a Milano, nel giugno 2016. La Corte d’Assise d’appello di Milano lo ha condannato a 30 anni di carcere, ritoccando l’ergastolo inflitto in primo grado. Nell’Esplosione morirono la sua ex compagna Micaela Masella e una coppia di ...

Milano - l'ennesimo rogo tossico : la discarica di via Chiasserini continua a bruciare : In via Chiasserini sono tutti tappati in casa: finestre chiuse e tapparelle abbassate. L"odore è forte, pungente e acre: rimanere all"aperto, senza mascherina, è tutto fuorché gradevole. "Quando la plastica brucia produce sostanze inquinanti e tossiche come la diossina: come si fa a stare tranquilli?", si sfoga un signore uscito di casa per pochi minuti per portare fuori il cane. Difficile dargli torto, l"aria è irrespirabile. Lì, al confine tra ...

Milano : online bando per assegnazione immobile di via Civitavecchia (2) : (AdnKronos) - Nell’ambito del fabbricato, su una superficie massima di 180 metri quadrati, potranno essere aperte anche attività di vendita o di somministrazione al pubblico, comunque finalizzate a contribuire alla sola sostenibilità economico-finanziaria del progetto proposto. Potranno partecipare

Milano : online bando per assegnazione immobile di via Civitavecchia : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - Aperto il bando di assegnazione per l’immobile da recuperare di via Civitavecchia 110, a Milano. Verrà assegnato in concessione d’uso per 30 anni ad enti del Terzo settore per destinarlo ad attività sociali, culturali, educative o formative, con l’onere per l’assegnatar