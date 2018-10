Manovra | debito e default | il ministro Savona al convegno dei Giovani imprenditori a Capri

Un altro giallo sulla Manovra : spuntano 45 miliardi di debito : C'è un altro giallo sul Def: un aumento di 45 miliardi di debito per tre anni che però non trova spiegazioni nel testo presentato dal governo. A sollevare il caso è stato l'Osservatorio per i Conti pubblici dell'Università Cattolica. I 45 miliardi, come sottolinea anche il Fatto, si andrebbero ad aggiungere all'altra quota che è già in deficit per la manovra. Carlo Valdes che fa parte dell'Osservatorio spiega in modo chiaro questo aspetto ...

Manovra - Kurz : Ue non può correre rischi per debito Italia : Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, ha avverte che l'Ue non intende correre rischio per il debito dell'Italia. "L'Unione Europea è una comunità economica e di valori e funziona perché ci sono regole comuni che devono essere rispettate da tutti. Se qualcuno le viola e l'Italia si allontana da Maastricht significa che si mette in pericolo sé stessa ma anche altri paesi", ha detto Kurz ...

Manovra - Moscovici : 'Il debito è una brutta bestia - impoverisce il popolo' : ... Valdis Dombrovskis, e dal commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, al ministro dell'Economia italiano, Giovanni Tria.

CONTE A BRUXELLES DIFENDE LA Manovra/ Consiglio Ue - ultime notizie : Olanda-Austria : “debito eccessivo” : MANOVRA, CONTE al Consiglio Ue per convincere l'Europa: "Oettinger? Aspetto critiche ma legge è bella". ultime notizie, bilaterali con Merkel e Macron: Governo sotto pressione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Manovra - Kurz : troppo debito mette in pericolo tutta Ue : 'Difendo in modo chiaro i criteri di Maastricht: devono valere per tutti'. Lo ha detto il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, rispondendo a una domanda sulla Manovra dell'Italia. 'I criteri di ...

Manovra - Rete dei Numeri Pari : “Reddito di cittadinanza è a debito e non agisce sulle cause delle disuguaglianze” : “Reddito di cittadinanza? No, chiamiamolo sussidio di povertà”. La Rete dei Numeri Pari boccia la Manovra e in particolare le misure di welfare “che welfare non è” introdotte dal governo gialloverde, con in testa il reddito. La Rete – contenitore di associazioni ed esperienze territoriali che si occupano di contrasto alle mafie, lotta per i diritti e alle diseguaglianze e che vede aderire realtà come Libera di don Ciotti – ha tenuto ...

Pd - Zingaretti : "La Manovra è sbagliata - già di interessi sul debito costa 19 miliardi " : "A questo governo voglio dire attenzione abbiamo capito tutti che avete sbagliato la manovra, avete sbagliato la Riforma, quel decreto, che già oggi in quel Def è scritto che solo l'aumento del costo ...

Draghi : ‘Per Paesi ad alto debito fondamentale seguire patto di Stabilità’. Fmi : ‘Manovra va contro i nostri consigli’ : Il presidente della Bce Mario Draghi, intervenendo a Bali durante i meeting annuali di Fondo monetario internazionale e Banca mondiale, ha avvertito che “nei Paesi in cui il debito pubblico è elevato la piena adesione al patto di stabilità e crescita è fondamentale per salvaguardare sane posizioni di bilancio”. Poul Thomsen, a capo del Dipartimento europeo del Fmi, ha poi chiamato in causa esplicitamente l’Italia che la ...

Draghi : chi ha debito alto rispetti i patti E l’Fmi boccia la Manovra italiana : Le critiche del capo dipartimento del Fondo monetario internazionale. Il presidente della Bce, Mario Draghi, aggiunge: «Paesi indebitati seguano Patto stabilità»

Manovra - Tria a Mnuchin : avanti su calo debito e dialogo con Ue : Roma, 12 ott., askanews, - Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha incontrato il segretario di Stato Usa Steven Mnuchin, in un bilaterale a Bali, a margine dei lavori delle assemblee annuali di Fmi-Banca mondiale. Nell'incontro Tria ha ...