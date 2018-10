M5S | Casaleggio | basterà un sms per iscriversi alla piattaforma Rousseau

M5S Piemonte - il candidato presidente è Bertola : “Obiettivo è vincere”. Casaleggio : “Cresciuto qui con mio padre. Ci tengo” : Il candidato presidente della Regione Piemonte per il Movimento 5 Stelle è Giorgio Bertola. A deciderlo sono gli iscrtti del M5s con il voto sulla piattaforma Rousseau: il consigliere regionale uscente ha ottenuto 1.540 voti battendo lo sfidante Luca Zacchero, che era risultato il più votato in provincia di Novara. “Nove anni fa nessuno credeva in noi e l’obiettivo era esserci. Oggi l’obiettivo è vincere. Diamo una possibilità al ...

L'eurodeputata Daniela Aiuto lascia il M5S : "Casaleggio controlla le nostre vite" : "Casaleggio controlla tutto, ci chiedono le password dei social, entrano nelle nostre vite. Non è questo il Movimento in cui...

L'eurodeputata Aiuto : "Lascio il M5S - la Casaleggio controlla le nostre vite" : "Nel Movimento 5 Stelle gli eletti sono al servizio della comunicazione, e non il contrario. Comunicazione fatta di persone di solito provenienti dalla Casaleggio, o scelte lì. Queste persone sono diventate il gestore delle nostre esistenze, non della comunicazione soltanto". A dirlo è Daniela Aiuto, europarlamentare M5S che si è autosospesa dopo essere stata accusata di aver chiesto dei rimborsi all'Europarlamento per uno studio copiato da ...

Onorevoli M5S spremuti : duemila euro per l'evento Rivolta contro Casaleggio : Il quinto raduno del popolo grillino, il primo come forza di governo, apre uno scontro, senza precedenti, tra gruppo parlamentare, attivisti e capi del M5s.Dal 20 al 21 ottobre, al Circo Massimo di Roma, Luigi di Maio, Davide Casaleggio e Giuseppe Conte chiameranno a raccolta la base pentastellata per l'evento Italia 5 stelle. La vigilia dell'appuntamento romano è, però, segnata dalle polemiche. Tra Montecitorio e Palazzo Madama sta montando la ...

Ultimo schiaffo a Grillo. Casaleggio si intesta anche il simbolo M5S : Mentre alla vigilia delle elezioni politiche, nel mese di gennaio del 2018, Grillo ha lasciato la guida politica del M5s con l'indicazione del nuovo capo, Luigi Di Maio,. E sganciando il blog ...

M5S - dato il simbolo del Movimento a Casaleggio per Rousseau : M5S il marchio “in uso gratuito” alla no-profit dell’imprenditore. Borrè: “Una svolta, Rousseau potrebbe presentarsi alle elezioni” Il simbolo del Movimento 5 Stelle passa anche ‘nelle mani’ di Davide Casaleggio. La svolta è contenuta nella nota integrativa al rendiconto 2017 dell’Associazione. Quella fondata nel 2012 con sede a Genova e presieduta da Beppe Grillo. “Il simbolo di proprietà ...

Pizzarotti : “M5S? Chissà cosa avrebbe detto Gianroberto Casaleggio dell’alleanza con la Lega”. Stoccate a Di Battista : “M5S? Sarei stato curioso di vedere l’approccio di Gianroberto Casaleggio riguardo all’alleanza con la Lega”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. L’ex M5s spiega: “Credo che, pur di andare al potere a ogni costo, Di Maio avrebbe fatto un accordo anche col Pd, se il Pd fosse riuscito a mettersi d’accordo con se stesso. Ormai nel M5s va bene tutto e il ...