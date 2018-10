Morgan | Asia Argento fuori da X Factor 12? Le persone vanno giudicate per il

Morgan : “Asia a X Factor? A fare quel lavoro lì era molto brava. Però i talent show hanno rotto i co***ni” : “Asia Argento è una grande professionista. Io non entro del merito del dibattito sul perché è stata rimossa, non conosco a fondo la faccenda e non mi interessa entrarci, dico solo che a fare quel lavoro lì lei era molto brava“. Dal palco dell’Ariston di Sanremo, dove ha esordito come co-conduttore del Premio Tenco, Marco Castoldi in arte Morgan difende l’ex compagna, rimossa dal ruolo di giudice nel talent show di Sky X ...

Morgan difende Asia : "Era brava. Le persone vanno giudicate per il talento - non per le storie personali" : Di talent dice di non poterne più, ma è anche convinto che Asia Argento avrebbe potuto avere successo ad X Factor e apportare qualcosa di positivo al programma. È questa l'opinione di Morgan, il quale ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair. "Asia a X Factor? Era brava" ha affermato il cantante e conduttore. "Le persone vanno giudicate per il talento non per le storie personali"."Io di talent ne ho talmente tanto che non ...

Del palco del Premio Tenco, da circa vent'anni, è un assiduo frequentatore. Ma per Marco Castoldi in arte Morgan stavolta si prospetta un vero e proprio esordio.

Anna Lou Castoldi/ Foto - la figlia punk di Morgan e Asia Argento che spopola sui social : Anna Lou Castoldi, 17 anni, è la figlia di Asia Argento e Morgan. La ragazza si è fatta "notare" dopo aver imbrattato un pullman dell'ATAC con tanto di Foto sui social.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 15:38:00 GMT)

Anna Lou Castoldi/ La figlia punk di Morgan e Asia Argento : rovinata dai genitori? : Anna Lou Castoldi, 17 anni, è la figlia di Asia Argento e Morgan. La ragazza si è fatta "notare" dopo aver imbrattato un pullman dell'ATAC con tanto di foto sui social.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 07:29:00 GMT)

La telenovela eterna di Asia e «X Factor 12» (in cui spunta ancora Morgan)

