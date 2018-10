Apple lancia una pagina per l' evento Apple 30 ottobre con decine di loghi diversi

Streaming video - Apple e Warner lanciano la sfida a Netflix e Amazon : (foto: Getty) Quello dello Streaming online è ormai diventato un mercato che continua a incrementare i suoi utenti e a produrre fatturati stellari. A guidare questo settore oggi sono soprattutto colossi come Netflix , Amazon Prime video e Hulu. Negli ultimi giorni però anche Warner Media e Apple si sono dette interessate a entrare nel mercato del video Streaming con servizi in grado di competere con i rivali. Warner Media, acquistata quattro mesi ...

Apple lancia Tutti Possono Creare - gratis gli ebook per disegno - video - musica e foto - : Oggi oltre 5.000 scuole e università in tutto il mondo hanno adottato il curriculum creato da Cupertino per imparare a programmare. Tutte le immagini in questo articolo sono di Apple.