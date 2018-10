Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | i risultati di giovedì 18 ottobre e tutti i podi

Calcio a 5 - Olimpiadi Giovanili 2018 : Brasile d’oro e davvero dominante - Russia battuta. Bronzo all’Egitto : Grande spettacolo al Futsal Main Stadium di Buenos Aires: sono andate in scena oggi le finali per quanto riguarda il Calcio a 5 alle Olimpiadi Giovanili 2018. La medaglia d’oro, come da pronostico, se l’è aggiudicata la squadra favoritissima: il Brasile. Un atto conclusivo davvero dominato in lungo e in largo per i verdeoro, nettamente la rosa più forte in competizione. Inizio di gara davvero clamoroso per i verdeoro, contro la ...

Karate - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Rosario Ruggiero bronzo nei -68 kg! L’azzurro superato in semifinale dal marocchino Sekouri : Rosario Ruggiero regala all’Italia la prima storica medaglia olimpica nel Karate alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Il 17enne campano ha brillato sul tatami argentino, conquistando uno straordinario bronzo nei -68 kg al debutto olimpico di questo sport. L’azzurro si è guadagnato la certezza di un posto sul podio come secondo classificato nella Pool A. Ruggiero ha aperto con la netta vittoria per 3-0 con l’ucraino Robert ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : ultima giornata. Rosario Ruggiero in semifinale nel karate - medaglia sicura! Attesa per Martina La Piana - in finale per l’oro nella boxe! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (giovedì 18 ottobre), ultima giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Fari puntati sulla nostra Martina La Piana che si giocherà l’oro nel pugilato, categoria 51 kg, andando a rimpinguare un tesoretto di medaglie non indifferente della nostra spedizione a questi Giochi. Da osservare con attenzione inoltre quanto saprà fare Rosario Ruggiero nel ...

Olimpiadi Giovanili 2018 oggi : calendario - programma - orari e tv. Tutti gli azzurri in gara : oggi giovedì 18 ottobre si concludono le Olimpiadi Giovanili 2018 a Buenos Aires. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi giovedì 18 ottobre alle Olimpiadi Giovanili 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili 2018 : vittoria di Lin/Restrepo Garcia nella prova mista a squadre. Sesta piazza per Chiara Pellacani con Oleh Serbin : Ultimo giorno di gare alle Olimpiadi Giovanili 2018 per quanto riguarda i Tuffi. nella prova a squadre mista, con coppie composte da atleti di differenti nazionalità, successo per il duo Lin Shan (Cina)/Daniel Restrepo Garcia (Colombia) con il punteggio di 391.35 a precedere l’accoppiata formata dalla tedesca Elena Wassen (Germania) e dal cinese Junjie Lian (390.10) e l’ucraina Sofiia Lyskun e il russo Ruslan Ternovoi (371.15). Una ...

Karate - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nella prima giornata festeggiano Arabia Saudita - Egitto e Giappone : prima storica giornata di gare per il Karate alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Oggi sul tatami argentino questo sport ha fatto il suo debutto in una competizione a cinque cerchi giovanile, in attesa di farlo poi anche tra i “grandi” a Tokyo 2020. Andiamo quindi a scoprire tutti i titoli assegnati. Nei -61 kg maschili oro per il Saudita Mohammed Ayed Al Assiri che travolge in finale il Giapponese Masaki Yamaoka con il ...

Tiro con l’arco - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : lo statunitense Cowles si impone al maschile - battuto in finale l’indiano Akash : Lo statunitense Trenton Cowles conquista la medaglia d’oro nella gara maschile di Tiro con l’arco alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Il 16enne americano, dopo essere salito sul terzo gradino del podio nel mixed team, si va ora a prendere il titolo nell’individuale, al termine di una stagione in cui aveva già mostrato il suo talento ai Mondiali Indoor e ai Campionati Panamericani. Cowles ha dominato la finale, ...

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Italia senza medaglie nella combinata - titoli a Danimarca e Kazakistan : L’Italia non riesce a salire sul podio nella gara combinata del Ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). In questo particolare format, che univa i risultati di cinque prove diverse, i corridori azzurri non sono riusciti a trovare la continuità fondamentale per ambire alle medaglie, pur brillando in alcune gare. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Al maschile medaglia d’oro conquistata dal Kazakistan. La coppia ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : Argentina profeta in patria nel maschile - al femminile oro per gli Stati Uniti : Si sono conclusi i tornei di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Nella competizione maschile, l’Argentina ha vinto la medaglia d’oro battendo in semifinale l’Ucraina per 18-16 e in finale il Belgio per 20-15. Grandissimo protagonista di entrambe le partite è stato Marco Giordano Gnass, che ha realizzato i punti decisivi della semifinale e ha poi dominato l’ultimo atto, dando inoltre modo a ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di mercoledì 17 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (16 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Penultima giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, martedì 16 ottobre. Beach volley (femminile) 1. Voronina/Bocharova (RUS) 2. Scampoli/Bertozzi (ITA) 3. Olimstad/Berntsen (NOR) Basket 3×3 (femminile) 1. 2. 3. ...