La Tata | per il reboot Fran Drescher vuole la rapper Cardi B

Pozzallo - vieTata apertura di nuove sale da gioco : Giro di vite per le sale da gioco a Pozzallo: con una ordinanza sindacale si vietano le nuove aperture e si disciplina l’attività di quelle esistenti

Colapasta addio - tutti pazzi per la pasta risotTata : Preparare la pasta senza Colapasta è ormai una abitudine anche in Italia. E' la cosiddetta ' pasta risottata ', che sta quasi soppiantando la pastasciutta tradizionale. La differenza? Sta tutta nella ...

Nadia Toffa : "Il cancro è tornato - sono sTata operata nuovamente" : La conduttrice de Le Iene Nadia Toffa è tornata a parlare del suo cancro durante la trasmissione di Verissimo andata in onda lo scorso 13 di ottobre e annunciando di aver subito una nuova operazioneDi nuovo sotto i ferri, Nadia Toffa ha detto che il cancro è tornato ed è stata costretta a subire una nuova operazione dopo radioterapia e chemioterapia. La stessa conduttrice ha detto che, dopo il malore di dicembre a Trieste ha dovuto seguire un ...

Flavio Insinna - L'Eredità e la rivolta dei telespettatori : 'Come ha umiliato Emanuela per tutta la punTata' : Gli ascolti dell' Eredità vanno bene ma Flavio Insinna non raccoglie ancora i favori del popolo di Twitter. Scorrendo il feed di commenti con l'hashtag #leredità è uno stillicidio quotidiano di ...

Boeri : “Con quota 100 un dipendente sTatale potrebbe perdere fino a 500 euro al mese” : Un lavoratore che decidesse di andare in pensione con quota 100 a 62 anni e 38 di contributi, in anticipo di cinque anni rispetto all’età di vecchiaia, potrebbe dover rinunciare a circa il 21% rispetto all’assegno che avrebbe preso a 67 anni. Il calcolo emerge dalle dichiarazioni dal presidente dell’Inps, Tito Boeri, che oggi è tornato alla Camera ...

Mede - incendio su treno che trasporta propilene : eviTata esplosione/ Pavia - due persone intossicate : Mede, incendio su treno che trasporta propilene: evitata esplosione. Ultime notizie Pavia, due persone intossicate: decisivo l'intervento dei vigili del fuoco(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 22:40:00 GMT)

F1 – “Illegalità limiTata” per la Mercedes : i dettagli della decisione della FIA dopo le proteste Ferrari : dopo la richiesta di chiarimenti da parte della Ferrari, la FIA ha riscontrato un’ ‘illegalità limitata’ nei cerchi posteriori Mercedes, niente che però comprometta il regolare svolgimento delle gare Il successo sulla pista di Marina Bay, poco conforme alle caratteristiche della Mercedes, aveva fatto insospettire la Ferrari. La Scuderia di Maranello, nei giorni scorsi, aveva deciso si inviare alla FIA una lettera nella quale era contenuta ...

Colombia - compagni litigano per una punizione : tesTata ed espulsione. VIDEO : Il regolamento parla chiaro. L'espulsione è contemplata anche in caso di comportamento antisportivo nei confronti di un proprio compagno di squadra. Non succede molto spesso, ma quando accade fa ...

Pensioni - «gli sTatali con quota 100 perderanno 500 euro al mese». Il nuovo allarme di Boeri : La quota 100 , ovvero andare in pensione a 62 anni con 38 anni di contributi, per gli statali potrebbe non essere un grande affare . Lo sostiene il presidente dell'Inps, Tito Boeri , che qualche ...

IL CONTADINO CERCA MOGLIE 4/ Anticipazioni prima punTata : Roberta Colombero - "è un'esperienza che rifarei" : Il CONTADINO CERCA MOGLIE, Anticipazioni prima puntata: Diletta Leotta è al timone della nuova stagione del format di Fox Life. Appuntamento alle ore 21.00 con i nuovi...(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 20:24:00 GMT)

Pensioni e quota 100 - Boeri : «Gli sTatali perderanno fino a 500 euro al mese» : quota 100? Per gli statali potrebbe non essere un grande affare. Lo sostiene il presidente dell'Inps, Tito Boeri , che qualche giorno fa ha criticato l'intervento sulle Pensioni da parte del Governo, ...

Beats Solo 3 Wireless : annunciata l’edizione limiTata per i 90 anni di Mickey Mouse : Apple festeggia il novantesimo anniversario dell’apparizione di Mickey Mouse, annunciando una versione speciale delle sue cuffie Beats Solo 3 Wireless, a lui dedicate. Topolino appare per la prima volta, infatti, il 18 novembre del 1928 leggi di più...

Fabrizio Corona attacca la madre di Silvia Provvedi : “Vedo che sei divenTata la prezzemolina della tv. Non sai quello che dici”. Poi ne ha anche per Ilary Blasi : Fabrizio Corona non ci sta. Mentre lui chiede un confronto con l’ex fidanzata Silvia Provvedi de Le Donatella, ora rinchiusa nella Casa del Grande Fratello Vip, la mamma della cantante continua a presenziare in televisione per parlare della storia (ormai finita, ma molto chiacchierata) tra l’ex re dei paparazzi e la figlia. Questa mattina era a Mattino 5. “Cara Monica, sono contento che finalmente hai realizzato il tuo sogno di fare ...