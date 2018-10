Inter-Milan | Milito sul derby | ' Spero che Lautaro sia decisivo Temo Higuain e Suso'

Inter-Milan - Higuain a Sky : 'Riporterò il Milan dove merita. Gattuso somiglia a Sarri' : Nell'avvicinamento al derby, il Pipita ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport. "Penso che questa squadra abbia tanti margini di crescita e che giochi un bel calcio, Gattuso ...

"Alla Juve ero di troppo. Ringiovanito dal Milan. Con l'Inter un derby Real" : nostro inviato a Milanello L'attaccante più prolifico del campionato italiano negli ultimi cinque anni, dall'alto dei suoi centoquindici gol, sembra un condannato al patibolo quando attraversa il ...

Aldo Serena - il doppio ex gioca il derby : 'Inter più forte - ma occhio al Milan' : Sotto due bandiere. Chi meglio di Aldo Serena può giocare il derby della Madonnina in anticipo? Solo lui, che, tra l'altro, detiene il record di aver giocato anche con Juve e Toro. Sette stagioni in ...

Accadde oggi - 18 ottobre 1908 : il primo derby della storia tra Inter e Milan : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per quanto riguarda i tifosi di Inter e Milan. Il primo derby in assoluto tra le due squadre venne giocato in Svizzera, precisamente a Chiasso e per la Coppa Chiasso. Il Milan aveva guadagnato l’accesso alla partita decisiva superando per 2-0 il Circolo Juventus Bellinzona, mentre l’Inter aveva battuto 1-0 l’Ausonia. Il primo derby ...

Inter-Milan - l'enigma del derby : nerazzurri e rossoneri lettera per lettera : Una città, due squadre, tre colori e dieci lettere. Cinque par parte. Vittorie, momenti, uomini e aforismi. Ma soprattutto emozioni. Lo spettacolo del derby di Milano in pillole. A quattro giorni da ...

Inter-Milan - Mauro Icardi ha fame di derby : i numeri dell'argentino : Conto alla rovescia ormai iniziato da tempo. In casa nerazzurra la concentrazione è rivolta solo ed esclusivamente al derby di domenica 21 ottobre, che dovrebbe essere diretto dall'arbitro Marco Guida ...

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 50-41 per i meneghini all'Intervallo lungo : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 20.45 di Olimpia Milano-Real Madrid: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA ...

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 50-41 per i meneghini all’Intervallo lungo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Real Madrid, sfida valevole per la seconda giornata della stagione regolare di Eurolega. Sfida di lusso al Forum ed un esame importante per la squadra di Simone Pianigiani, che contro i campioni in carica testerà le sue ambizioni da playoff. L’inizio di stagione di Milano finora è stato perfetto con la vittoria della Supercoppa e i successi in campionato e coppa (in casa del Buducnost), ...

Inter - Roma e Milan pronte a svenarsi per Barella : "L'Interesse dei grandi club fa piacere" : Il centrocampista del Cagliari non si sbilancia: "Al momento resto concentrato sul campionato, poi..."

ESCLUSIVA – Collovati : “Quel Milan-Inter in cui feci espellere Altobelli” : E’ la settimana di Inter-Milan, il derby della Madonnina. Non ce ne vogliano le altre stracittadine ma parliamo del derby per eccellenza del calcio italiano. Quella di domenica sera è l’edizione 222, il primo fu disputato quasi 100 anni fa, il 10 Gennaio 1909 e finì con una vittoria per 3-2 dei rossoneri; l’ultimo risale […] L'articolo ESCLUSIVA – Collovati: “Quel Milan-Inter in cui feci espellere ...

Inter - ottimismo sulle condizioni di Vecino. Keita rientrato in anticipo a Milano : Sosta per le Nazionali in archivio, si torna a pensare al campionato. E a Milano c'è già aria di derby, con Inter e Milan impegnate nella preparazione della sfida più sentita dell'anno. I nerazzurri ...

Inter - Matias Vecino si ferma : ansia per il derby col Milan - costretto allo stop? : Giungono brutte notizie dal ritiro della nazionale uruguayana per l'Inter: Matias Vecino ha accusato un nuovo fastidio alla coscia destra che lo ha costretto a saltare l'amichevole contro il Giappone. ...

Inter-Milan - sfida da veterani : i più presenti nella storia del derby : Scorre il countdown per l'incrocio milanese a San Siro, match dai tanti protagonisti assoluti nella storia. Quali sono i giocatori più presenti di sempre nel derby? Abbiamo classificato i 16 ...