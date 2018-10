Roma | padre migrante non paga la mensa Il nome della bambina di 9 anni finisce sull’Albo

Padre e figlia investiti da un Suv in centro a Roma : lui muore - lei è gravissima : A poche ore di distanza dall'investimento mortale del viceprefetto in via Cavour da parte di un bus turistico, una nuova tragedia si è consumata sulle strade del centro della città. Un uomo è morto e ...

Torna in campo il padre del disastro - Romano Prodi e il suo progetto contro il Governo : Torna in campo il padre del disastro, Romano Prodi e il suo progetto contro il Governo Rieccolo. C’è qualcosa di allegramente freudiano se non di patologico – una sorta di «Alzheimer politico» – nell’intervista con cui, al Corriere della sera, Romano Prodi descrive ora i rischi democratici di questo «Governo illiberale» dimenticando i disastri provocati dal proprio esecutivo. Prodi, dipinto come un abate francescano che osserva ...

Ragazzino studia all'Olimpico durante l'inno della Roma - il padre : 'Non sono così severo' : Giuseppe ci ride ancora di gusto. Qualcuno, scherzando, lo accusa di essere un padre troppo severo, di far studiare troppo i propri figli. E in effetti, quella foto di suo figlio che studia mentre ...

“Nessuno ha pagato”. A 11 anni dall’omicidio di Vanessa Russo in una metro Romana il grido di dolore del padre : «La vita umana non ha prezzo. Io sono a favore della pena di morte, non è cattiveria ma ci vuole. Lo direi anche se non fosse capitato a mia figlia». Così Giuseppe Russo, il padre di Vanessa, la ragazza uccisa nel 2007 da Doina Matei con la punta di un ombrello, parlava due anni fa ai microfoni di ‘La Zanzara’. Sono passati 11 anni ma il dolore è sempre lo stesso. Vanessa Russo oggi avrebbe 34 anni, forse farebbe l’infermiera, ...

Roma - ultimo saluto allo storico massaggiatore Giorgio Rossi. Totti : 'Come un padre' - De Rossi : 'Persona unica'. Le FOTO : Si sono svolti a Roma i funerali di Giorgio Rossi, storico massaggiatore della società giallorossa scomparso all'età di 87 anni. Tanti i rappresentati della Roma del presente e del passato che hanno ...

Il figlio di Pablo Escobar a Roma : "Vi racconto chi era mio padre" | Video : L'intervista di RomaToday al primogenito di Pablo Escobar, il narcotrafficante più famoso del mondo, incontrato nella sede...

"Pene troppo leggere per chi stuprò mia figlia". La rabbia del padre di una delle vittime dei rom condannati a 6 anni a Roma : Nell'ordinanza di arresto il gip definiva lo stupro come "feroce". Una azione di inaudita violenza su due ragazzine di appena 14 anni. Le due furono anche minacciate di morte nel caso avessero raccontato a qualcuno di quanto avvenuto. Per quella vicenda, che risale al 10 maggio del 2017, il giudice per udienze preliminari del Tribunale di Roma ha condannato, al termine di un processo svolto con rito abbreviato, a sei anni di carcere Mario ...

RITA DALLA CHIESA/ Niente messa per il padre Carlo Alberto : la conduttrice se la prende con Roma : Lo sfogo social di RITA DALLA CHIESA: "Neanche una messa in ricordo di mio padre". La popolare conduttrice, figlia del generale Carlo Alberto, se la prende con la città di Roma.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 16:13:00 GMT)

