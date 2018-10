Piogge torrenziali e inondazioni | “allarme rosso” in Nicaragua | evacuate centinaia di

Texas flagellato dal maltempo : ponte crolla sotto le Piogge torrenziali. Tre morti e un disperso : Texas flagellato dal malempo. piogge torrenziali si sono abbattute da ieri ad oggi sul territorio provocando anche danni soprattutto nell'area centro-meridionale del Paese. Particolarmente colpita l'...

FRANCIA - Piogge torrenziali AUDE : 13 MORTI/ Alluvione - video ultime notizie : 1000 evacuati a Carcassonne : FRANCIA, PIOGGE e inondazioni AUDE: almeno 13 MORTI per il maltempo. video Alluvione e ultime notizie: allarme rosso per la piena del fiume, arrivato a quasi sette metri. (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 14:03:00 GMT)

Allerta Meteo - si intensifica il maltempo al Sud : Piogge torrenziali in Calabria e Sicilia mentre il Nord Europa “brucia” per un caldo senza precedenti - oltre +20°C in Lapponia! [LIVE] : 1/10 ...

La tempesta Callum si indebolisce : forti venti e Piogge torrenziali nel Regno Unito - 2 morti e danni : La tempesta “Callum” si sta indebolendo col passare delle ore: venti forti e piogge torrenziali hanno provocato la morte di 2 persone, e numerosi danni in gran parte del Regno Unito. Le autorità hanno reso noto che un uomo è morto nella giornata di ieri a causa di una frana in Galles, mentre un altro è stato trascinato via dall’acqua a Brighton, in Inghilterra. Nelle fasi critiche, tra venerdì e sabato, si sono registrate ...

Importanti aggiornamenti sull’uragano Leslie : “landfall” in Portogallo nel weekend con venti di 120 km/h e Piogge torrenziali [MAPPE] : 1/6 ...

Maltempo - Piogge torrenziali anche in Liguria e Piemonte : tornado a Laigueglia nella notte - Nord/Ovest col fiato sospeso [LIVE] : Il Maltempo che sta investendo l’Italia occidentale si è intensificato nella notte: i violenti temporali che hanno provocato la drammatica alluvione che ha ucciso almeno 10 persone a Maiorca, nelle isole Baleari, hanno raggiunto il Golfo del Leone dopo aver attraversato la Costa Azzurra. piogge torrenziali hanno interessato la Francia meridionale, tanto che ad Auribeau-sur-Siagne sono caduti 144mm di pioggia, ma anche tra Liguria e ...

Piogge torrenziali in Sri Lanka : 9 morti e 17 feriti : Piogge torrenziali stanno colpendo dallo scorso fine settimana lo Sri Lanka: al momento si registrano 9 vittime, 17 feriti e un disperso. Secondo il Centro per la gestione dei disastri, l’ondata di maltempo ha colpito 70mila residenti e ha costretto 15mila persone all’evacuazione. Situazione critica nel sud del Paese: molte strade sono allagate e non percorribili. L'articolo Piogge torrenziali in Sri Lanka: 9 morti e 17 feriti sembra ...

Piogge torrenziali su Maiorca - almeno 10 morti e un bimbo disperso : L'area più colpita si trova circa 60 chilometri a est di Palma di Maiorca, la capitale dell'isola. L'ufficio meteorologico della Spagna riferisce che, a seguito delle inondazioni che hanno colpito ...

Spagna - Piogge torrenziali a Maiorca : almeno nove morti : L'isola di Maiorca è stata colpita nelle ultime ore da forti piogge torrenziali, che hanno causato almeno nove morti e cinque dispersi. Un'enorme ondata di acqua fangosa ha sommerso la città di Sant ...