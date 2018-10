Manovra | Salvini | Juncker prenderà batoste Ultime notizie | bocciatura Ue? Di Maio “non

Manovra - MISURE GOVERNO E NOVITÀ PENSIONI D’ORO/ Ultime notizie - 4 mld di coperture per Salvini-Di Maio : MANOVRA Economica: le Ultime notizie sulla legge di bilancio e Dl fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: NOVITÀ su PENSIONI d'oro, le coperture di Salvini-Di Maio (Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:10:00 GMT)

Pensioni - Governo dà l'OK alla Manovra e a Quota 100 : Salvini 'Azzereremo la Fornero' : Le ultime notizie sulle Pensioni , ad oggi martedì 16 ottobre, riguardano l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della nuova Manovra finanziaria per il 2019. Il premier Giuseppe Conte ha orgogliosamente dichiarato che l'esecutivo ha approvato il disegno di legge sul bilancio, oltre che quello sul decreto fiscale, entro i termini previsti. Ora l'invio del testo a Bruxelles per l'esame della Commissione Europea. 'Abbiamo tenuto i ...

Manovra - è scontro tra Juncker e Salvini. Moscovici a Roma con un occhio al Quirinale : Ricevuta la bozza di bilancio, è partito il pressing diplomatico di Bruxelles per convincere il governo a fare un passo indietro. Un’intervista-appello di Juncker , una telefonata a Conte, un’altra lettera pronta per essere spedita e la missione del commissario Pierre Moscovici a Roma , che porterà le richieste Ue direttamente al Quirinale. La manovr...

Manovra - Salvini : no pace fiscale per evasori totali - in galera : Roma, 16 ott., askanews, - Gli evasori totali sono esclusi dalla pace fiscale, perchè 'quelli vanno in galera'. Lo ha affermato il ministro dell'interno Matteo Salvini ai microfoni di Stasera Italia. ...