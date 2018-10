ilpost

: Google richiederà il pagamento di una licenza ai produttori di smartphone Android per utilizzare le sue app in Euro… - ilposticino : Google richiederà il pagamento di una licenza ai produttori di smartphone Android per utilizzare le sue app in Euro… - notiveri : #Google richiederà il pagamento di una licenza ai produttori di #smartphone #Android per utilizzare le sue app in E… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)ha annunciato che cambierà il modo in cui offre inle proprie applicazioni perin Europa, in seguito alla multa da 4,34 miliardi di dollari stabilita dalla Commissione Europea lo scorso luglio per abuso della sua posizioneildi unaaidiper utilizzare le sue app in Europa Il Post.