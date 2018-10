Toyota | a Parigi la nuova versione del RAV4 ibrido

Toyota Rav4 - a Parigi il nuovo - 'spigoloso' Suv ibrido : Sulla carta, le credenziali sono più che buone per bissare il successo delle tre edizioni precedenti del modello, venduto in oltre 8,5 milioni di unità nel mondo. I prezzi saranno comunicati in un ...

Anteprima europea a Parigi per nuovo Toyota Rav4 Hybrid : Parigi - Anteprima europea al Salone di Parigi per Toyota Rav4 Hybrid, il suv più venduto al mondo con oltre 8,5 milioni di unità immatricolate. Spicca in questa edizione di Rav4 la motorizzazione 2.5 benzina che, assieme ai due motori elettrici, fa parte del sistema Full Hybrid Electric di ...