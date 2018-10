Oumuamua e la panspermia galattica | “la vita trasportata per migliaia di anni luce”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 ottobre 2018) L’intruso del Sistema Solare potrebbe non essere solo: altri oggetti come la cometapotrebbero vagare nella Via Lattea trasportando i mattoni della. Lo indica una simulazione secondo la quale una stella simile alla nostra vicina di casa, Alpha Centauri, potrebbe liberare ogni annodi corpi celesti simili ae che il Sistema Solare potrebbe catturarli al ritmo di uno al secolo. La simulazione, anticipata sul sito arXiv e in via di pubblicazione sull’Astrophysical Journal, si deve al gruppo dell’americano Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics coordinato da Idan Ginsburg. “Lapotrebbe potenzialmente essereperdiluce”, rileva Ginsburg. Secondo i ricercatori, infatti, la cometa, divenuta celebre per essere stata il primo corpo celeste proveniente da un altro sistema planetario, dimostra che le ...