Manovra | Conte | basta austerity

Manovra - il premier Conte : dialogo con la Ue - ma basta austerity : "L'austerity non è più percorribile. L'Italia è fondatore Ue e contributore netto: forte di questa posizione andiamo a Bruxelles con una Manovra economica di cui siamo orgogliosi e su cui vogliamo ...

Manovra - Conte : serve a Paese e cittadini.E tiene conti in ordine : Roma, 15 ott., askanews, - La Manovra economica, 'come avevo detto fin dall'inizio è il frutto di un lavoro meditato, frutto di tanti incontri, resi noti in modo trasparente': lo ha detto il ...

Cdm approva Manovra 2019 - Conte : 'Manteniamo le promesse' : Tria: "Confermati deficit, stop Iva, quota 100 e reddito di cittadinanza" - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha quindi spiegato che "la Logica della Manovra è quella illustrata nella Nadef: ...

Manovra - Conte : mantenute tutte promesse : 21.37 Il governo ha approvato il decreto fiscale e il decreto semplificazione.Così il premier Conte a fine del CdM su Manovra e decreto fiscale precisando che il Draft Budgetary Plan sarà inviato a Bruxelles "entro le 24, come previsto". "Manteniamo tutte le promesse, siamo molto soddisfatti, frutto di un lavoro meditato e di tanti incontri. Abbiamo elaborato -aggiunge il premier- un progetto di politica economica che serve al Paese e ai ...

Manovra : nuovo vertice da Conte - Salvini e Di Maio al tavolo : Roma, 15 ott., askanews, - E' iniziato a palazzo Chigi il vertice collegiale sulla Manovra dal premier Giuseppe Conte e con il ministro dell'Economia Giovanni Tria. I due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio - che questa mattina non hanno partecipato alle riunioni - si sono seduti al tavolo del confronto. Le tensioni fra …

Domani la Manovra sarà inviata a Bruxelles. Conte : 'L'Ue vedrà che è credibile' : In serata summit a Palazzo Chigi in vista del Cdm che dovrà varare anche il decreto fiscale. Reddito di cittadinanza modulato per regioni -

Manovra - CONTE : RIUNIONE A P. CHIGI PER CDM/ Premier lancia Reddito di cittadinanza "su base geografica" : Premier CONTE lancia il Reddito di cittadinanza 'su base geografica': ultime notizie, 'se fatto male verrebbe inteso come un sussidio assistenziale'.

Manovra - stasera vertice a Palazzo Chigi. Conte incontrerà Merkel e Macron : Corsa contro il tempo e tante scadenze in agenda per il governo gialloverde. Nella giornata di domani, infatti, il Consiglio dei ministri sarà chiamato a chiudere sul decreto fiscale e disegno di ...

Dl fiscale e Manovra - Conte : c'è ancora da lavorare. Stasera nuovo vertice : Il governo in cerca di un accordo sul decreto fiscale. Domani il Consiglio dei ministri. Restano le distanze con la Lega di Salvini sulle misure da prendere -