Manovra con reddito di cittadinanza | quota100 | taglio pensioni d' oro | pace fiscale Rebus

Manovra - nel decreto anti burocrazia proroga della cigs e blocco dei fondi per i vitalizi alle Regioni che non li aboliscono : Dalla proroga della cassa integrazione straordinaria e della mobilità in deroga alle misure per eliminare i vitalizi dei consiglieri regionali e rendere “eque” le assicurazioni auto. Sono alcune delle misure contenute nel decreto varato lunedì sera dal consiglio dei ministri, che contiene disposizioni per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili. Vengono anche ...

Pensioni - reddito cittadinanza e condono : ecco le misure della Manovra : Riforma della Legge Fornero, introduzione anche in Italia del reddito e della pensione di cittadinanza, un primo passo verso la 'flat tax' e un pacchetto di misure che includono la cosiddetta pace ...

Manovra - telefonata tra Conte e Juncker dopo l'attacco : "Dall'Italia deroghe inaccettabili" : Colloquio telefonico in serata tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker: oggetto della conversazione la Manovra varata dal governo. Il presidente della Commissione Ue aveva pesantemente criticato Roma. Immediata la replica di Di Maio.

Manovra 2019 E RIFORMA PENSIONI CON QUOTA 100/ Opzione donna - la richiesta al Governo sulla proroga : QUOTA 100 e RIFORMA PENSIONI nella MANOVRA 2019. sulla proroga di Opzione donna arriva la richiesta di Orietta Armiliato dopo il video pubblicato da Maria Edera Spadoni(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:46:00 GMT)

Manovra - Juncker : "Parlarne nel Consiglio Europeo non è saggio" : Sollevare il problema della Manovra di bilancio dell'Italia nel Consiglio Europeo che si terrà questa settimana a Bruxelles 'non sarebbe saggio', perché bisogna seguire le procedure previste per l'...

Manovra - Di Maio e Salvini contro Juncker : Ancora un botta e risposta sulla Manovra italiana. Di Maio e Salvini attaccano il Presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker che oggi 16 ottobre ha invitato l'Italia all' applicazione ...

Manovra economica - la commissione Ue prende tempo : giudizio solo dopo il verdetto delle agenzie di rating : Se l'Unione Europea tollerasse dei "derapages" dell'Italia rispetto alle regole di bilancio dell'Unione, arriverebbero gli "insulti e le invettive" da parte degli altri paesi, quelli che hanno i conti in regola. Jean Claude Juncker non nasconde la preoccupazione. Ma nel giorno in cui il documento programmatico di bilancio italiano arriva sul suo tavolo a Palazzo Berlaymont, il presidente della commissione Europea si muove come un funambolo: il ...

Bonus e sgravi per le famiglie Come risparmiare con la Manovra : Introdotti nell'ordinamento fiscale italiano fin dal 2011, gli EcoBonus di varia natura, da quelli relativi alle spese di efficientamento energetico, a quelli per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici di grandi dimensione, sino alle spese per giardini o per ristrutturazioni antisismiche sono state sostanzialmente rinnovate anche dal governo Conte. Lo si evince dalla bozza di legge di bilancio inviata ieri notte alla ...

Manovra - Ufficio parlamentare di bilancio contro il governo : “Nessuna informazione obsoleta dietro la nostra bocciatura” : “Nessuna informazione obsoleta all’origine della mancata validazione del quadro macroeconomico programmatico per il 2019″. A una settimana dalla bocciatura delle previsioni inserite dal governo nella Nota di aggiornamento al Def, l’Ufficio parlamentare di bilancio pubblica un comunicato durissimo contro il governo che nel Documento programmatico appena inviato a Bruxelles sembra attribuire alle “informazioni parziali e ...

Manovra - Coldiretti : “Bene la conferma del bonus verde al 36%” : Bene la conferma del bonus verde nella Manovra di bilancio proposta dal Governo per favorire con le detrazioni fiscali la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione alle misure di economia e finanza appena approvate dal Consiglio dei Ministri. Il bonus verde – sottolinea la Coldiretti – è una misura che va incontro alle richieste di ...

Conte alle Camere : in Ue a spiegare Manovra - dialogo senza pregiudizi : Roma, 16 ott., askanews, - A Bruxelles a testa alta, convinti che l'appartenenza dell'Italia all'Ue sia 'irrinunciabile' ma anche che 'le politiche di austerity non siano più percorribili'. Dunque, ...

Pronta la lettera dell'Ue che porterà alla contestazione della Manovra : La lettera con cui la Commissione Ue dovrebbe avviare la consultazione con l'Italia per contestare formalmente la manovra è Pronta, anche se non è stata ancora presa una decisione sul giorno in cui ...