La norma sulla Croce Rossa serviva a pagare il Tfr ai lavoratori | l' attacco al Mef

Graduale ritorno alla norma lità sulla linea Roma-Sulmona : Roma – E’ ripresa alle 13 e sta tornando progressivamente alla normalita’ la circolazione ferroviaria fra Bagni di Tivoli e Lunghezza, sulla linea Roma-Sulmona , sospesa dalle 6.20 per un guasto alla linea di alimentazione elettrica dei treni. Per consentire alle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana di ripristinare il regolare funzionamento dell’infrastruttura, spiega una nota, e’ stato necessario modificare ...

Turismo. Attiva la norma sulla locazione occasionale - l'IUN una norma anti-abusivismo : "Dopo l' Attiva zione dello IUN , Identificativo Univoco Numerico, e del registro regionale delle strutture ricettive extra alberghiere per i b&b e le altre tipologie come domos, residence, case per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 settembre : Vincenzo Fortunato - adesso avvocato - difende la società che gestisce il Gratta e Vinci nella causa con Sisal sulla base di una norma che ha varato lui da capo di gabinetto del ministero dell’Economia : L’inchiesta Lobby Lottomatica, le porte girevoli tra burocrazia e Tar Gratta e perdi – Per difendere il colosso in tribunale in campo l’ex ras dell’Economia Fortunato, un ex consigliere giuridico e un ex giudice di Giorgio Meletti La questione Morani di Marco Travaglio Da tempo denunciamo la pericolosa assenza di opposizione al governo Conte, a parte quella che quotidianamente si fanno i ministri del medesimo. Ma ora, ...