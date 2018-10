Fiat 600D Jolly | un esemplare pagato 122 dollari è stato venduto ad una cifra

sportfair

: Singolare colpaccio di un collezionista dell’Ohio: nel 1975 aveva acquistato una “spiaggina” Ghia del 1961 per “qua… - marcobava : Singolare colpaccio di un collezionista dell’Ohio: nel 1975 aveva acquistato una “spiaggina” Ghia del 1961 per “qua… - Scarniffia : 640% o 640 volte tanto? matematica delle medie mancante @disinformatico Con una Fiat 600D Jolly 1961 collezionist… - FabrizioDalCol : Con una Fiat 600D Jolly 1961 collezionista guadagna il 640% -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Unadel 1961 ha raggiunto unadi vendita record per questo tipo di automobili Le auto storiche negli ultimi tempi stanno diventando più di un ottimo investimento, anzi con l’economia internazionale sempre più incerta si sta trasformando addirittura in un bene rifugio, considerato più remunerativo dei metalli preziosi. Ovviamente per lanciarsi nel mondo del collezionismo e degli investimenti delle auto d’epoca bisogna saper riconoscere il vero affare, come è successo ad un uomo che ha acquinel 1975 a West Palm Beach, in Florida una600 Ddel 1961 per soli 122. Dopo molti anni ed un accurato restauro, il proprietario della “spiaggina” è riuscito a rivendere la sua vettura ad un collezionista per ben 78mila, un vero e proprio record per un’auto di questo tipo. La vettura si caratterizza per la presenza di sedili originali in ...