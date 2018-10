Un Posto al Sole | anticipazioni 15 – 19 ottobre 2018

Un Posto al Sole anticipazioni : Vera nell'oblio - Marina scopre che ha ucciso Veronica : Un Posto al Sole: le anticipazioni di questa settimana vedono Marina scoprire la verita' su Vera, è stata la nuova fiamma di Roberto Ferri ad uccidere Veronica e non il padrone di Palazzo Palladini, come sospettato dalla Giordano. La madre di Elena, grazie alle registrazioni effettuate di nascosto con il cellulare, verra' anche a sapere dei problemi psichici di Vera, che usera' per ricattarla. Intanto Vittorio non riesce a togliersi dalla testa ...

Un Posto al sole anticipazioni : SCAZZOTTATA tra VITTORIO e PATRIZIO : Amicizie in pericolo a Un posto al sole, dove VITTORIO Del Bue (Amato D’Auria), stanco delle continue intromissioni di Rossella (Giorgia Gianetiempo) contro Anita Falco (Ludovica Bizzaglia), ha deciso di affrontare la sua amica di sempre per dirgliene quattro! Ma cosa succederà dopo la sfuriata del giovane Del Bue? Lo vedremo proprio nelle puntate in onda in questi giorni: VITTORIO non riuscirà a dimenticare Anita (che ormai se n’è ...

Un Posto al sole - trame fino al 19 ottobre : Marina scopre che Vera ha ucciso Veronica : Lunedì 15 ottobre ha inizio una nuova settimana con 'Un posto Al sole' [VIDEO] che rivela l'arrivo del giorno della sentenza a carico dell'avvocato Enriquez. Il verdetto del giudice crea stupore intorno a Niko e Beatrice mentre continuano le tensioni per la compagna di Roberto Ferri. L'imprenditore a causa dello stato d'animo di Vera decide di partire in Svizzera in cerca di un luminare specializzato in psichiatria che possa aiutare la figlia di ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 15 ottobre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 15 ottobre 2018: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) cerca di calmare Vera (Giulia Schiavo), che appare sempre più scossa… Marina (Nina Soldano) continua a sorvegliare a distanza Roberto e Vera… È il giorno in cui verà pronunciata la sentenza sul caso dell’avvocato Enriquez (Rodolfo Corsato): una decisione del giudice, olteconvince Niko e Beatrice, causa forti ...

Un Posto al sole - anticipazioni dal 15 al 19 ottobre 2018 : Niko lascia la Terrazza : Cosa succederà a Un posto al sole la prossima settimana? Ecco tutte le anticipazioni della soap Un posto al sole, Marina sembra essere quasi vicina alla verità sulla morte di Veronica Viscardi. Se in un primo momento l’elegante imprenditrice aveva dei forti sospetti verso Roberto Ferri, ecco che finalmente sposta lo sguardo dalle parti di Vera, […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dal 15 al 19 ottobre 2018: Niko lascia la ...

Un Posto al sole anticipazioni : GIULIA POGGI tornerà!!! : A Un posto al sole, nelle scorse settimane abbiamo visto GIULIA prendere la decisione definitiva dopo un lungo tira e molla emotivo: la POGGI, alla fine, ha scelto l’amore e ha preferito lasciare Napoli pur di raggiungere il suo fidanzato Denis (Corrado Tedeschi). Ebbene, la maggior parte dei fan ha interpretato questa partenza come una vera e propria uscita di scena, dimostrando ovviamente molto dispiacere di fronte a tale sviluppo ...

Un Posto al sole anticipazioni : ALBERTO PALLADINI - lo vedremo più spesso e… : Colpo di scena nelle recenti puntate di Un posto al sole: Marina Giordano (Nina Soldano) si è accorta che c’è qualcosa che non va nei comportamenti di Vera (Giulia Schiavo), e ciò ora mette in moto un meccanismo che porterà al culmine della tensione! Ve l’abbiamo già anticipato, occhio alla puntata di Upas del 19 ottobre… Ma in tutto questo, non vi sarà sfuggito un particolare: dopo mesi in cui il ruolo è stato ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 12 ottobre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 12 ottobre 2018: Vera (Giulia Schiavo) viene ancora perseguitata dalle visioni della zia Veronica (Caterina Vertova), intanto Marina (Nina Soldano) trova il modo per spiare il comportamento della giovane Viscardi… La visita di Vittorio (Amato D’Auria) sul POSTO di lavoro di Anita (Ludovica Bizzaglia) crea grossi problemi tra i due ragazzi e il tutto è peggiorato ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 12 ottobre 2018 : Vera è sempre più tormentata dalle visioni della zia Veronica. Serena riesce a vendicarsi di suo marito Filippo.

Anticipazioni Un Posto al sole trama puntate 15-19 ottobre 2018 : Marina smaschera Vera! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 15 ottobre a venerdì 19 ottobre 2018: Marina scopre che Vera è l’assassina di Veronica e la ricatta! Anticipazioni Un posto al sole: Marina capisce che ad uccidere Veronica è stata Vera! Niko e Susanna trovano la casa dei loro desideri! Diego si sente “diverso” da Beatrice, mentre arriva finalmente il giorno della sentenza sul caso di Enriquez! Intrighi, sconcertanti ...

Un Posto al sole anticipazioni : VERONICA esce di scena - stavolta per davvero! : In questo periodo a Un posto al sole stiamo assistendo al veloce crollo psicologico di Vera (Giulia Schiavo). Di ciò si sta accorgendo anche Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), che negli episodi in onda la prossima settimana si recherà all’estero nella speranza di trovare una soluzione al malessere della ragazza di cui si è ormai invaghito. Come sappiamo, sarà proprio durante l’assenza di Ferri che la situazione precipiterà: ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 11 ottobre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 11 ottobre 2018: Marina Giordano (Nina Soldano), insospettita da quanto è venuta a sapere su Luigi Morace (Valerio Da Silva), continua le sue personali indagini. Intanto Valerio (Fabio Fulco) mette la figlia Vera (Giulia Schiavo) al corrente dei suoi sospetti su Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) Vittorio (Amato D’Auria) trova nuovi motivi per alimentare la sua gelosia nei ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 11 ottobre 2018 : Vittorio è sempre più geloso di Anita, che sembra però pensare solo al suo nuovo lavoro. Valerio informa Vera dei sospetti di Alberto su Roberto.

Un Posto al Sole Anticipazioni 10 ottobre 2018 : Niko cerca di risolvere i problemi di convivenza con Susanna mentre Marina cerca di capire se Roberto sia davvero invischiato nell'omicidio di Veronica.