agi

: RT @85AleFrau: A Brindisi esposto un nuovo striscione contro il carabiniere Francesco Tedesco - Agenzia_Italia : RT @85AleFrau: A Brindisi esposto un nuovo striscione contro il carabiniere Francesco Tedesco - 85AleFrau : A Brindisi esposto un nuovo striscione contro il carabiniere Francesco Tedesco - sandon_giorgio : RT @cgilnazionale: Stanotte fascisti all’opera a #Brindisi dove è stato esposto uno striscione contro la #Cgil . Chi ha a cuore la democraz… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Il caso sulla morte di Stefano Cucchi pochi giorni fa è arrivato a quella svolta che la sorella Ilaria, e non solo lei, aspettava da nove anni:Tedesco, uno dei carabinieri coinvolti nella morte di Cucchi mentre era in stato di fermo, ha finalmente parlato, accusando i colleghi Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro di aver picchiato il giovane geometra romano. “Non mi interessa se sarò condannato o destituito. Ho fatto il mio dovere, ora sono rinato”, confida al suo avvocato subito dopo la deposizione. “Non lo giustifico, ma lo comprendo” commenta invece così Ilaria Cucchi il silenzio di nove anni che ha rimandato una verità che appariva sin da subito evidente a tutti, sin da quando proprio Ilaria aveva deciso di mostrare al mondo in che stato suo fratello Stefano era stato ridotto mentre era nelle mani dello ...