Spoiler Una Vita : Simon decide di sposare Adela dopo aver sentito la voce di Elvira : La soap opera spagnola “Una Vita”, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, è sempre ricca di avvenimenti inaspettati. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset ad autunno, Simon Gayarre prenderà una decisione inaspettata. In particolare l’ex maggiordomo del colonnello Arturo, dopo aver ascoltato una registrazione vocale della sua promessa sposa Elvira, scomparsa da Acacias 38 proprio il giorno del loro matrimonio, ...

Spoiler - Una Vita : Ursula rivela a Blanca che ha una gemella : Torna l'appuntamento con le notizie di Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, [VIDEO]in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate autunnali svelano che Blanca Dicenta scoprira' che Castora ha tentato di uccidere Jaime. La ragazza, a questo punto, minaccera' Ursula di rendere pubblico il segreto dell'infermiera. Peccato che la dark lady dimostrera' di non essere per niente impaurita, tanto da ...

Spoiler - Una Vita : drammatico incidente in carrozza per Felipe - Celia disperata : Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti [VIDEO]di Una Vita, in onda tra qualche mese su Canale 5 annunciano tempi duri per Celia, interpretata dall'attrice Ines Aldea. L'amica di Trini sara' al centro di uno scandalo per colpa di Ursula per poi scoprire che Felipe ha avuto un drammatico incidente in carrozza. Una Vita: Ursula si vendica di Celia Celia sara' la protagonista delle prossime puntate italiane di Una Vita: la nobildonna, infatti, ...

Spoiler Una Vita : Simon scopre le menzogne di Adela : Le anticipazioni delle puntate di Una Vita, in onda a novembre su Canale 5, svelano che Simon Gayarre apprendera' che Adela è affetta da disturbo bipolare. Il maggiordomo, infatti, scoprira' che la fidanzata è una grande bugiarda in quanto gli ha mentito sulla relazione con Carlos. Una Vita: Adela si avvicina a Simon Nelle puntate di Una Vita [VIDEO] che abbiamo appena visto in Italia Simon ha permesso a Donna Susana e Maria Luisa di ...

Spoiler Una Vita : scandalo ad Acacias 38 - Celia da un'intervista senza vestiti : Le anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO]di Una Vita, in onda a novembre su Canale 5, svelano che Ursula Dicenta decidera' di vendicarsi dei vicini dopo essere stata pubblicamente umiliata. La nuova dark lady, infatti, prima minaccera' Lolita, poi rivolgera' la sua attenzione verso Celia Alvarez Hermoso. Una Vita, anticipazioni: Ursula vuole vendicarsi dei vicini Celia diventera' la protagonista delle puntate di novembre di Una Vita. Tutto ...

Spoiler - Una Vita : Ramon ripudia Antonito per aver derubato Rosina : Le anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO]di Una Vita, in onda a novembre su Canale 5, svelano che Antonito Palacios si caccera' nuovamente nei guai. Il figlio di Ramon, infatti, non sapra' come pagare il debito contratto con Arturo Valverde, tanto da decidere di derubare Rosina. Una Vita: Arturo Valverde minaccia Antonito Rosina Rubio diventera' la protagonista delle puntate autunnali di Una Vita [VIDEO]. La moglie di Liberto, infatti, verra' ...

Spoiler - Una Vita : Ursula linciata dai vicini - Mauro trova i corpi di German e dell'amante : Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti [VIDEO] di Una Vita, in onda dal 1 al 6 ottobre, riferiscono che Ursula rivelera' a Mauro e Teresa dove sono nascosti di cadaveri di German e dell'amante. Ad Acacias 38, intanto, si festeggera' il carnevale, dove verra' presa di mira la vecchia istitutrice. Infine Antonito si caccera' di nuovo nei guai. Una Vita: Mauro trova i cadaveri di German e Manuela I servi della soffitta decideranno di festeggiare ...

Spoiler - Una Vita : Ursula linciata dai vicini - Mauro trova i corpi di German e dell'amante : Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti di Una Vita, in onda dal 1 al 6 ottobre, riferiscono che Ursula rivelerà a Mauro e Teresa dove sono nascosti di cadaveri di German e dell'amante. Ad Acacias 38, intanto, si festeggerà il carnevale, dove verrà presa di mira la vecchia istitutrice. Infine Antonito si caccerà di nuovo nei guai. Una Vita: Mauro trova i cadaveri di German e Manuela I servi della soffitta decideranno di festeggiare il carnevale ...

Spoiler Una Vita : Ursula incolpa Carmen di aver avvelenato Jaime Alday : Le anticipazioni delle puntate di Una Vita, in programma ad autunno su Canale 5, [VIDEO] si soffermano su Ursula Dicenta, la nuova dark lady di Acacias 38. Proprio quest'ultima decidera' di uccidere suo marito Jaime con una potente droga. Il piano verra' scoperto ed Ursula dara' la colpa dell'accaduto alla serva Carmen. Ursula diventa la tutrice legale di Jaime Alday Nelle puntate di Una Vita, appena trasmesse in Italia, abbiamo avuto modo di ...

HTGAWM 5 : Spoiler - una stagione complicata per… : HTGAWM 5 spoiler & news – Che cosa succederà nell’attesissima quinta stagione della serie Tv crime? Fino ad oggi sono emersi pochi indizi, ma un dettaglio in particolare potrebbe rimescolare le carte. Si accenderanno i riflettori su uno dei protagonisti: ecco cosa ci svela TvLine e gli ultimi spoiler di HTGAWM 5, prossima al debutto. HTGAWM 5 spoiler e anticipazioni Un personaggio in particolare si è già distinto in passato. Le ...

The Good Doctor 2 : Spoiler - nascerà una coppia inedita? : The Good Doctor 2 spoiler & news – Che cosa succederà nella seconda stagione del medical drama? Prossimo al debutto, lo show mette al centro Freddie Highmore grazie al personaggio di Shaun e non solo. Scopriremo qualcosa di più sul passato e presente di tutti gli altri personaggi principali, a partire da due in particolare. Gli spoiler su The Good Doctor 2 parlano chiaro: ci potrebbe essere una parentesi romantica in arrivo. The Good ...

Una Vita - Spoiler puntate ottobre : Simon si avvicina ad Adela dopo l'inganno di Nemesio : La telenovela iberica Una Vita che va in onda tutti i giorni alle 14,15 su Canale 5, è sempre ricca di sorprese e avvenimenti che lasciano l'affezionato pubblico con il fiato sospeso. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse il mese di ottobre [VIDEO], vedono al centro delle vicende ambientate ad Acacias 38, l'ex maggiordomo Simon Gayarre e suor Adela. Il figlio di Susana, dopo aver parlato con l'uomo che ha sostenuto di essere ...

Spoiler Una Vita : Leonor decide di partire per l'isola di Margarita dopo la morte di Pablo : Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti di Una Vita, in onda ad autunno su Canale 5, [VIDEO] svelano che Pablo Blasco decidera' di regalare a Leonor quel viaggio di nozze tanto sognato, ma un terremoto sconvolgera' la loro Vita. Il fratello di Manuela, infatti, rimarra' intrappolato sotto le macerie di casa Valverde, tanto da morire poco dopo. Una morte che dilaniera' la dolce Leonor, che decidera' di lasciare Acacias 38 per qualche tempo. Una ...

Spoiler Una Vita : la Hildago ritorna ad Acacias 38 e rende felice sua madre : La famosa telenovela di origini iberiche “Una Vita”, scritta dall’autrice Aurora Guerra, è sempre caratterizzata da colpi di scena che lasciano con il fiato sospeso il pubblico. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset ad autunno Leonor Hildago, dopo la tragica e prematura scomparsa del marito Pablo Blasco che perderà la Vita a causa di un devastante terremoto, abbandonerà il quartiere ma soltanto per un breve periodo. ...