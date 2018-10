Martina : governo organizza uscita da Ue : 16.22 "Il governo sta scientemente organizzando l'uscita dell'Italia dall'Europa e dall'euro. Noi, qui da Palermo,rilanciamo il bisogno che abbiamo di nuova Europa". Lo dice il segretario del Pd Martina, nel capoluogo siciliano per un'iniziativa del partito. "Serve più Europa, un'Europa più sociale, più politica", aggiunge Martina. "Bisogna battere in Italia la nuova destra nazionalista, che pensa che il futuro sia nella disgregazione del ...

Governo : Martina - Conte sta organizzando scientemente uscita da Ue ed euro : Palermo, 12 ott. - "Siamo di fronte a un Governo che sta scientemente organizzando l’uscita dell’Italia dall’europa e dall’euro. Noi da qui, da Palermo, rilanciamo il bisogno che abbiamo di una nuova europa". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Maurizio Martina, arrivando a Palermo per parte

Martina : governo favorisce speculazione contro Italia - si fermi : Roma, 9 ott., askanews, - 'Il governo favorisce la speculazione contro l'Italia con una sequela di scelte e di dichiarazioni pericolose sul Def. Ma di mezzo ci sono i sacrifici e i risparmi degli ...

Martina : 'Governo fa scene da Repubblica delle banane' : 'Questo Paese non può essere governato dal balcone di Palazzo Chigi. Sono scene da Repubblica delle banane. Vergogna!'. Così Maurizio Martina dal palco di Piazza del Popolo a Roma.

PD MANIFESTAZIONE CONTRO GOVERNO/ Martina : "Nostra gente sa stupire". Renzi - "rischio deriva venezuelana" : Pd in piazza del Popolo CONTRO GOVERNO e manovra. Ultime notizie Roma, presenti tutti i big del partita: incognita partecipazione, motto "CONTRO #ladrifuturo"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:28:00 GMT)

A Roma il Pd in piazza contro il Governo Martina : Ora una nuova sinistra | : La mobilitazione in piazza del Popolo. Il segretario dem attacca Salvini, «restituisca i 49 milioni» e Di Maio, «cameriere di Arcore». Renzi: «Resistenza civile contro la deriva venezuelana»

Maurizio Martina si scaglia contro il Governo : “Ladri del futuro!” : Da Piazza del Popolo Maurizio Martina tuona contro il Governo attuale Piazza del Popolo a Roma piena di bandiere del partito, tricolori e vessilli dell’Unione Europea. Sono questi i tre simboli scelti dagli organizzatori della manifestazione del Pd per dire che «L’Italia non ha paura», come recita lo slogan scelto per rilanciare l’azione dei dem in opposizione al Governo Lega-M5s. Un’azione, urgente, all’indomani ...

Pd in piazza a Roma contro il governo Martina : «Abbiamo capito la lezione - voltiamo pagina» : «Questi incompetenti mettono a rischio l'economia. Prendono in giro i loro elettori, non manterranno comunque le promesse», ha detto ancora, chiamando alla resistenza civile «contro la deriva ...

Pd manifestazione contro Governo/ Ultime notizie - 70 mila a Roma : Martina - "Di Maio cameriere di Berlusconi" : Pd in piazza del Popolo contro Governo e manovra. Ultime notizie Roma, presenti tutti i big del partita: incognita partecipazione, motto "contro #ladrifuturo"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 17:28:00 GMT)

Martina in piazza del Popolo all'attacco del governo gialloverde : Roma, 30 set., askanews, - Il segretario del Pd Maurizio Martina all'attacco del governo gialloverde. Davanti a migliaia di persone, giunte in piazza del Popolo per la manifestazione convocata dal Pd, ...

Martina : qui il futuro - no a governo odio : 16.58 "Ci avete dato una lezione. E' la piazza del cambiamento, della fiducia e del futuro". Così Martina ai militanti dal palco della manifestazione Pd a Roma. E attacca il governo: sono "ossessionanati dall'idea di trovare un nemico anziché una soluzione" e si alimenta la paura."Di Maio e Salvini, un Paese non tiene così. Vergognatevi"."Non tifiamo per lo spread" ma Lega-M5S "sono ladri di futuro". E' un governo "illiberale e oscurantista". ...

Pd - prova della piazza contro il governo. Martina 'Difendere l Italia'. Renzi 'Resistenza civile'. Salvini 'Quattro gatti' : 'Per l'Italia che non ha paura'. Il Partito democratico torna in piazza con questo slogan per 'Difendere il paese - dice il segretario Maurizio Martina - dal governo gialloverde che vuole rovinare il ...

Il Pd domani manifesta contro il governo a Roma. Martina : 'A Piazza del Popolo per difendere l'Italia' : 'I rigori si possono sbagliare, e anche a me è capitato nel calcio come in politica. Ma devi sempre avere la forza di andare sul dischetto: altrimenti meglio cambiare mestiere', scrive sui social. ...

Csm - Martina : Da governo attacco gravissimo - rispettino autonomia toghe : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse