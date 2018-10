Elodie | Rambla è il nuovo singolo Video | l' ex allieva di Amici collabora con Ghemon

Elodie : fuori ora il video del nuovo singolo “Rambla” feat. Ghemon : "fuori dalla Rambla stiamo scrivendo il nostro libro della giungla" The post Elodie: fuori ora il video del nuovo singolo “Rambla” feat. Ghemon appeared first on News Mtv Italia.

Una storia d’amore caliente nel nuovo singolo di Elodie con Ghemon : audio e testo di Rambla : Il nuovo singolo di Elodie con Ghemon è Rambla. Il brano, disponibile in radio e in tutte le piattaforme digitali dal 12 ottobre, rappresenta il seguito naturale di Nero Bali, con il quale l'artista romana è stata in rotazione radiofonica per tutta l'estate in duetto con Michele Bravi e Guè Pequeno. Il brano si presenta con uno stile dance pop arricchito dalla voce molto particolare di Elodie, che si fonde perfettamente a quella di Ghemon in ...