Maltempo | in Sardegna disperso un pastore | ricerche con i droni

Maltempo Sardegna : a Capoterra scuole chiuse anche domani venerdì 12 Ottobre : A Capoterra (Cagliari), uno dei centri più colpiti dal nubifragio di ieri e di stanotte nel Sud Sardegna, le scuole resteranno chiuse anche per l’intera giornata di domani. Il sindaco Francesco Dessì ha motivato la decisione con la precarietà della viabilità interna e nel territorio della città metropolitana, a partire dalla statale 195 che, dopo i crolli e gli allagamenti di ieri, resterà chiusa almeno fino a lunedì. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Sardegna : trovati i vestiti del pastore disperso : Una giacca, un parapioggia, alcuni oggetti e del bestiame morto. E’ quanto hanno trovato gli uomini del Corpo forestale, i vigili del fuoco e i carabinieri nella zona compresa tra Costa Rei e Capo Ferrato in cui si stanno concentrando le ricerche di Nicola Campitello, 38 anni, il pastore disperso nella zona di Castiadas a seguito della forte ondata di Maltempo che si e’ abbattuta sul Sarrabus e sul Cagliaritano. Lo riferisce ...

Maltempo Sardegna - guasto nella diga Cixerri : erogazione a rischio : Impianti bloccati da black-out elettrici, condotte e pozzi travolti dalle ondate di piena, intasamenti fognari, tombini saltati, riversamento di detriti in fognatura trascinati dalle acque piovane fino a inondare i depuratori. L’eccezionale ondata di Maltempo di questi giorni ha creato ingenti danni alle strutture del servizio idrico integrato. La situazione più critica riguarda un guasto elettrico nell’impianto di sollevamento ...

Maltempo Sardegna - serve task force di emergenza : “dichiarare lo stato di calamità” : serve un pronto intervento della Regione affinché “da una parte si sostengano le aziende nell’emergenza e dall’altra si istituisca una task force per fare una ricognizione dei danni immediata e poter poi intervenire con degli aiuti concreti”. Lo chiede alla Regione la Coldiretti che sta aggiornando di ora in ora il bilancio provvisorio dei danni alle culture derivanti dall’ondata di Maltempo che ha colpito il sud ...

Maltempo Sardegna - disperso un pastore : ricerche con i droni : Si chiama Nicola Campitello, 38 anni, originario di Nocera Inferiore (Salerno), il pastore disperso nella zona di Castiadas a seguito dell’ondata di Maltempo che si è abbattuta ieri notte sul Sarrabus e sul Cagliaritano. L’uomo stava pascolando il gregge nella zona di Capo Ferrato quanto e’ stato sorpreso dal nubifragio. Le ricerche sono iniziate questa mattina, ma finora non hanno dato alcun esito. Per le ricerche sono ...

Maltempo Sardegna - mamma e figlio nell’auto sommersa dall’acqua : salvi : mamma e figlio intrappolati nell’auto sommersa dall’acqua, a causa del Maltempo, sono stati messi in salvo dalla Polizia. Il fatto è accaduto questa mattina in Sardegna. La donna insieme al figlio, a bordo di una Lancia Y, erano partiti questa mattina da Samugheo (Oristano) in direzione dell’ospedale oncologico di Cagliari, per la terapia urgente necessaria al ragazzo, essendo trapiantato da soli 90 giorni. Nel percorrere la ...

Sardegna - il Maltempo continua : trovata morta donna dispersa nel Cagliaritano - Ore d'ansia per un pastore : Per tutta la notte la pioggia non ha dato tregua nella zona. La macchina della Protezione civile regionale ha lavorato incessantemente per soccorrere le persone in difficoltà e fare fronte alle ...

Maltempo Sardegna - l'alluvione e la tragedia : Il Maltempo sta mettendo in ginocchio la Sardegna. Le devastanti precipitazioni che hanno colpito il Cagliaritano hanno reso impraticabili le strade. Alcuni torrenti sono esondati, come quello che ...

Maltempo Sardegna - mandano un sos in Tv : i Vigili del Fuoco le salvano : Sardegna devastata dal Maltempo, in particolare nella zona del cagliaritano. Costante il lavoro dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei cittadini. Storia a lieto fine per due donne: una figlia, trovandosi in difficoltà con la mamma 91enne non vedente e non deambulante e con l’acqua che continuava a entrare in casa dalla finestra allagando il piano inferiore, ha mandato un sos ad una trasmissione Tv. In particolare la donna ha ...

Maltempo : Meloni - subito stato calamità per Sardegna : Roma, 11 ott. (AdnKronos) - “A causa delle forti perturbazioni, la Sardegna sta vivendo una situazione molto drammatica: esondazioni, allagamenti, un ponte crollato e una donna rimasta vittima nel tentativo di mettersi in salvo con la famiglia. Fratelli d’Italia chiede il tempestivo intervento delle

Maltempo Sardegna - trovato il corpo della 45enne dispersa. L’allerta scende ad arancione. Settanta persone evacuate - preallerta per la diga del Cixerri. Si cerca ancora un pastore : È stato trovato il corpo di Tamara Maccario, la donna di 45 anni scomparsa tra Assemini e Cortexandra, nel cagliaritano, tra le zone più colpite dal forte Maltempo che mercoledì ha investito la Sardegna con esondazioni e allagamenti. Il cadavere si trovava a circa duecento metri dal punto in cui l’auto della donna, una Renault Tepee, era stata investita dall’acqua. La donna era in macchina insieme al marito e alle tre ...