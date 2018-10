Salvini | L' Ue è come un autobus | sbanda perché è guidata male

Salvini deride Macron e Saviano : “Spero non abbiano fatto un selfie svestiti come usa fare ultimamente il presidente” : Al convegno Ugl Crescita economica e prospettive sociali in un’Europa delle Nazioni, insieme a Marine Le Pen, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, deride il presidente francese, Emmanuel Macron, e Roberto Saviano: “Il loro incontro? Spero non abbiano fatto un selfie svestiti, come usa fare Macron di recente…”. Saviano, nel frattempo, a Nancy, ha ricevuto la medaglia d’oro della ...

Come Salvini ha fatto da megafono alle parole del gestore di un ristorante della ‘ndrangheta : In pratica il ministro dell'interno, colui che per ruolo dovrebbe essere l'argine contro le mafie, travolto dalla brama di cercare una voce dissonante nei confronti del sindaco Lucano per colpire un nemico politico è riuscito nella brillante impresa di fare da megafono (solo sulla sua pagina siamo ora a 550.000 visualizzazioni) a un mafioso.Continua a leggere

Matteo Salvini - spread alle stelle : 'La manina di George Soros - come quando 25 anni fa...' : Dopo la bocciatura della manovra del governo gialloverde da parte della Commissione Ue, che ha sollevato forti dubbi sulle misure e il loro impatto economico, alla riapertura dei mercati di lunedì si ...

Scuola - gruppo di docenti al ministro Bussetti : ‘Politica in classe? Ecco come rispondiamo a Salvini’ : Un gruppo di docenti ha scritto e inviato una lettera al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, quale risposta alle dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dove il leader della Lega Nord si augurava che i docenti non facessero politica a Scuola. I docenti scrivono al ministro Bussetti sulla questione ‘politica in classe’ sollevata dal vicepremier Salvini come riportato dal quotidiano ...

Salvini : 'Migranti in charter? Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti : Queste sono le conseguenze dell'accordo di giugno del premier Conte e della politica isolazionista di Salvini: si apparenta con chi alza i muri contro di noi, invece che fare accordi per la ...

Migranti - Salvini contro Berlino : “Voli charter? Chiudo gli aeroporti come ho fatto con i porti” : Il vicepremier risponde a Bruxelles e Berlino sulla questione degli immigrati rintracciati in Paesi europei diversi da quello del primo ingresso. Tra due giorni è prevista la partenza del primo charter con a bordo 40 Migranti cosiddetti "secondari" respinti dal governo tedesco

Migranti - Salvini alla Germania : “Charter per l’Italia’? Aeroporti chiusi come i porti” : “Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli Aeroporti come abbiamo chiuso i porti“. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini parlando dell’eventualità che, come riportato da La Repubblica, a ottobre la Germania sarebbe intenzionata ad accelerare coi rientri e ...

Salvini è la destra per come l’ha sognata la sinistra per anni : un incubo : Salvini e la destra. In un paese normale dovrebbe essere uno iato intellettuale, una bestemmia politica. Perché, davvero, abbinare la figura di Matteo Salvini con una delle tante declinazioni possibili di una destra di governo è davvero difficile. Impossibile. Certo, se poi invece destra è davvero diventata quello che pretendeva la sinistra italiana (becerume culturale, bava alla bocca, urlo permanente, instupidimento cerebrale, violenza ...

Salvini : persone come Juncker e Moscovici hanno rovinato Europa e Italia : ... Jean-Claude Juncker, e il commissario all'Economia Pierre Moscovici, hanno 'rovinato l'Europa e il nostro Paese'. 'Non mi alzo la mattina pensando al giudizio che di me, del governo e dell'Italia, ...

Reddito di Cittadinanza - guerra sui fondi : Salvini “8 miliardi’/ Smentita Di Maio “sono 10” : come si attuerà : Reddito di Cittadinanza, guerra sui fondi: Salvini, "cifre per 8 miliardi" ma Di Maio smentisce, "no, sono 10". Sfida Lega-M5s su come attuare la misura anti-povertà(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 11:08:00 GMT)

la giornata all'olimpico - le critiche alla raggi : ecco come Salvini si prendera' roma - aprira'... - Politica : 1 - CAFONALINO! - CHE CI FACEVA DI BELLO IL LUMBARD salvini SUGLI ASPALTI DELL'OLIMPICO DURANTE IL DERBY roma-LAZIO? QUELLO CHE FA SEMPRE: CAMPAGNA ELETTORALE, OBIETTIVO CONQUISTARE IL CAMPIDOGLIO , ...

Senza un nemico Di Maio e Salvini come farebbero a governare? : ... con le opposizioni, con il comunismo e con chicchessia, ma riguardano solo la Costituzione , vedi l'intervento di Mattarella, , l'economia e le dinamiche dei mercati finanziari, che non stanno all'...

L'Espresso contro Salvini : "Dl migranti come leggi razziali"/ Replica del ministro : "Questi non sono normali" : L'Espresso contro Salvini: "Dl migranti come leggi razziali". Ultime notizie, Replica del ministro dell'Interno sull'accusa: "Questi non sono normali"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:27:00 GMT)

Tema choc al liceo scientifico : "Leggi razziali come dl Salvini" : Ancora un Tema a scuola che scatena le polemiche. Nel mirino è finito, ancora una volta, il ministro degli Interni Matteo Salvini. A raccontare l'episodio è stato proprio lo stesso leader della Lega raccontando quanto avvenuto al liceo scientifico "Filolao" di Crotone. A quanto pare tra le tracce assegnate agli studenti, una chiedeva di analizzare il decreto Migranti confrontandolo con le leggi razziali del 1938. "Il 5 settembre del 1938 ...