MotoGp – Inizia subito la riabilitazione di Lorenzo | Jorge trascorrerà una settimana a

MotoGp oggi - GP Thailandia 2018 : a che ora iniziano le qualifiche e come vederle in tv su Sky e TV8 : oggi 6 ottobre andranno in scena le qualifiche del GP della Thailandia 2018, quindicesimo round stagionale del Mondiale di MotoGP. Con il mirabile successo di Aragon (Spagna), Marc Marquez ha dato un saggio delle sue eccezionali qualità, prevalendo nel confronto all’ultimo sangue con Andrea Dovizioso. Per lo spagnolo è stato il sesto successo stagionale che gli ha consentito di portare a 72 le lunghezze di vantaggio sul “Dovi” ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : a che ora iniziano le qualifiche e su che canale vederle in tv? Il programma di diretta e differite : Il fine settimana del Gran Premio di Thailandia 2018 del Motomondiale entra nel vivo: all’alba di domani si terranno le ultime prove libere e poi ci saranno le qualifiche ufficiali che andranno a delineare le griglie di partenza delle tre classi. Per la prima volta il circus delle due ruote fa tappa su questa pista. Le qualifiche delle tre classi saranno trasmesse in diretta tv su Sky, grazie a SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP ...

MotoGp oggi - GP Aragon 2018 : a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv : Messe in archivio le avvincenti qualifiche di ieri, è finalmente tempo di pensare alle tre gare del Gran Premio di Aragon di oggi. Al MotorLand saranno Jorge Martin in Moto3, Brad Binder in Moto2 e Jorge Lorenzo in MotoGP a scattare dalla pole position, per tre Gran Premi che si annunciano assolutamente equilibrati e combattuti. Nella classe più leggera il padrone di casa Martin proverà a vincere per allungare ulteriormente su Marco Bezzecchi, ...

MotoGp - GP Aragon 2018 : a che ora iniziano le gare e su che canale vederle in tv. Il programma su Sky e TV8 : Dopo la giornata dedicata alle qualifiche di oggi, è tempo di pensare alle tre gare del Gran Premio di Aragon di domani. Sulla pista spagnola saranno Jorge Martin in Moto3, Brad Binder in Moto2 e Jorge Lorenzo in MotoGP a scattare davanti a tutti, per tre corse che si annunciano tutt’altro che scontate. Nella classe più leggera il padrone di casa proverà a vincere per allungare ulteriormente su Marco Bezzecchi, mentre nella classe mediana ...

MotoGp oggi - GP Aragon 2018 : a che ora iniziano le qualifiche e su che canale vederle in tv : Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, è tempo di qualifiche per il Gran Premio di Aragon 2018 del Motomondiale. Al MotorLand si vanno a comporre le griglie di partenza delle tre classi, con tanti spunti. Nella MotoGP (le qualifiche scatteranno alle 14.10 con la Q1) sarà ancora un duello tra Marc Marquez e le Ducati? Nella Moto2, invece, dalle 15.05 vivremo l’ennesimo capitolo della saga tra Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira? ...

MotoGp oggi in tv - GP Aragon 2018 : a che ora iniziano le prove libere e su che canale vederle : Da oggi si comincia. Dopo il GP di Misano, sarà la volta della tre giorni di Aragon che precederà un poker di gare tra Asia ed Australia. La tappa in terra iberica potrebbe risultare decisamente importante per le tre classi, con diversi padroni di casa impegnati alla caccia di punti pesanti. Marc Marquez, nella classe regina, vuol porre il proprio sigillo e rafforzare la sua leadership in graduatoria. Il successo di Andrea Dovizioso ha sancito ...

MotoGp - Rossi : 'Yamaha - così non va. Iniziamo bene poi non miglioriamo' : 'Il momento tecnico è difficile, bisognerà rimboccarsi le maniche per cercare di migliorare. Non è facile, il livello è alto, Honda e Ducati hanno fatto uno step importante'. Valentino Rossi sembra ...

MotoGp oggi (domenica 9 settembre) - GP San Marino Misano 2018 : a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv : L’attesa è finita, eccoci pronti per la domenica del Gran Premio di San Marino 2018. Sulla pista di Misano è tempo delle gare, con spettacolo e emozioni garantite sulla pista romagnola. Le tre classi saranno di scena agli orari canonici, per cui alle ore 11.00 per quanto riguarda la Moto3, ore 12.20 la Moto3 e ore 14.00 la MotoGP. Dopo la cancellazione del fine settimana di Silverstone c’è grande voglia di vedere un po’ di ...

LIVE MotoGp - GP San Marino 2018 in DIRETTA : a che ora inizia la gara e come vederla gratis e in chiaro : Dopo una intensa giornata di qualifiche di ieri è tempo di fare sul serio a Misano. Le tre classi scendono in pista per le rispettive gare e per centrare il successo nel Gran Premio di San Marino 2018. Dopo un venerdì e sabato mattina condizionato dalla pioggia, il meteo sul tracciato intitolato a Marco SImoncelli parla di sole e temperature estive, per cui le condizioni ideali per assistere al consueto grande spettacolo. Si inizierà al mattino ...

MotoGp - GP San Marino Misano 2018 : domani la gara. A che ora inizia e come vederla in tv su Sky e TV8 : Domenica 9 settembre si correrà il GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Misano. La gara si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante visto che regna l’incertezza sul tracciato intitolato alla memoria del compianto Marco Simoncelli. Jorge Lorenzo scatterà dalla pole position dopo il tempone confezionato in qualificato, lo spagnolo della Ducati è il grande favorito della vigilia ma ...

MotoGp - splendida iniziativa degli amici di Hayden : inaugurato un giardino dedicato al Kentucky Kid [GALLERY] : In occasione del week-end di Misano è stato inaugurato un giardino dedicato ad Hayden, voluto e realizzato dai suoi amici Un giardino per Nicky Hayden, è questa l’iniziativa portata a termine dagli amici del pilota americano scomparso lo scorso 17 maggio 2017 in seguito ad un incidente stradale. Ieri l’inaugurazione, un giorno non casuale perché antecedente al week-end che conduce al Gp di San Marino e della Riviera di ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : a che ora iniziano le qualifiche e come vederle in tv su Sky e TV8 : Le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP, scatteranno alle ore 15.10. Sul tracciato di Silverstone si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e si assegnerà l’ambita pole position. Diversi piloti possono puntare alla prima casella: le Yamaha sono rinvenute e Valentino Rossi cerca una nuova maglia ma le Ducati con Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo partono comunque favorite, Marc Marquez cercherà ...